Đề nghị truy tố Tuấn 'Thần Đèn'

Theo đó, Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị truy tố với 3 tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản.

Cùng vụ án, Trịnh Văn Tuấn (sinh năm 1983, quê Thanh Hóa, còn gọi là Tuấn "HD"), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long (sinh năm 1991, quê Thanh Hóa, còn gọi là Long "Pheo"), Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1987, quê Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Anh Vũ Logistics, cùng nhiều người khác bị đề nghị truy tố về các tội danh khác nhau.

Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "Thần Đèn") bị đề nghị truy tố với 3 tội danh. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo kết luận điều tra, Công ty DHT được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ đất Tượng Sơn. Sau đó, Công ty ALMA cũng được cấp phép khai thác tại khu vực nằm giáp mỏ của Công ty DHT.

Tháng 8-2024, Tuấn "Thần Đèn" chỉ đạo một nhóm đối tượng nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty DHT, đòi bồi thường với lý do trước đây Công ty DHT đã khai thác sang phần đất được cấp cho Công ty ALMA.

Sau đó, đàn em của Tuấn "Thần Đèn" đến Công ty DHT ép buộc ông Thịnh tham gia đo phần đất giáp ranh giữa mỏ của Công ty ALMA và mỏ của Công ty DHT. Các bị can còn lại cũng ép ông Thịnh phải ra UBND xã ký biên bản do Tuấn "HD" lập, thể hiện Công ty DHT khai thác lấn sang mỏ của Công ty ALMA.

Sau khi ký biên bản, nhóm đối tượng trên nhiều lần trực tiếp đến mỏ gặp và gọi điện thoại cho ông Thịnh để gây sức ép, buộc ông phải trả 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Tuấn "Thần Đèn" không nhận tiền mà chuyển sang khai thác đất trong khu vực mỏ của Công ty DHT. Theo chỉ đạo của Tuấn, các đối tượng đã khai thác hơn 96.000 m³ ở mỏ của Công ty DHT đem đi bán.

Theo kết luận điều tra, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,6 triệu m³ với số tiền 3,34 tỷ đồng. Đến năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích mỏ 53.000 m².

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Tuấn "Thần Đèn" và đồng phạm khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới theo giấy phép với tổng sản lượng gần 170.000 m³ đất, đá ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng. Qua đó, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa các cổ đông, Tuấn "Thần Đèn" được hưởng 40% lợi nhuận, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng 30%.

Từ tháng 7-2024 đến ngày 26-5-2025, cơ quan điều tra xác định Tuấn "Thần Đèn" hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng, còn Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành (sinh năm 1982, tức Thành Tấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA), mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty ALMA cũng khai thác hơn 78.000 m³ đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 826 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đến đầu năm 2025, khi cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, điều tra hoạt động khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa, nhóm đối tượng thống nhất tìm người khác đứng tên cổ phần Công ty ALMA.