Tìm thân nhân người phụ nữ tử vong trên sông Tiền

Thi thể được tìm thấy trên sông Tiền.

Theo thông tin ban đầu, sáng 3-10, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông và trình báo cơ quan Công an.Qua kiểm tra ban đầu, thi thể là nữ, khoảng 40 - 50 tuổi, cao khoảng 1,6 m. Qua khám nghiệm, tử thi có hàm trên là răng giả, hàm dưới là răng thật và có dấu hiệu từng sinh mổ. Kết luận khám nghiệm xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước. Tại thời điểm phát hiện, cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân nào trên người nạn nhân.Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Phú Hựu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân phối hợp xác minh danh tính nạn nhân có đặc điểm nêu trên.Người dân có thông tin về nạn nhân, hoặc có người thân mất tích với đặc điểm tương tự, vui lòng liên hệ Công an xã Phú Hựu qua số điện thoại 02773.840.361, hoặc Điều tra viên Đinh Hoàng Nam, cán bộ Công an xã Phú Hựu, số điện thoại 0938.053.867.LONG GIANG