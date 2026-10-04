Đề nghị truy tố Tuấn 'thần đèn' chỉ đạo đàn em cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn thần đèn (SN 1974, tại Thanh Hóa) và 12 bị can khác trong vụ án xảy ra tại mỏ Tượng Sơn.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: CA

Đe dọa doanh nghiệp

Trong đó, CQĐT đề nghị truy tố Tuấn “thần đèn”, Trịnh Văn Tuấn – tức Tuấn HD, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long – tức Long Pheo về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, Tuấn “thần đèn” và các đồng phạm đã chiếm đoạt đất mỏ của Công ty DHT tổng khối lượng hơn 96.000m3, trị giá hơn 7,8 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2015, Công ty DHT được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Tượng Sơn. Ông Hoàng Văn Thịnh và một số người thân cùng tham gia điều hành hoạt động của Công ty.

Năm 2023, Công ty DHT bị xử phạt hành chính vì khai thác không đúng thiết kế dẫn đến khu vực phía tây bị sạt lở.

Tháng 6/2024, Công ty ALMA được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác mỏ đất Tượng Sơn, giáp ranh mỏ đất của Công ty DHT. Kết luận điều tra xác định, từ khi nhận bàn giao mốc giới, Công ty DHT không khai thác sang phần đất của ALMA.

Tuy nhiên, khoảng tháng 8/2024, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng nhiều lần gọi điện thoại cho ông Thịnh đòi bồi thường tiền với lý do trước đây Công ty DHT khai thác sang phần đất được cấp cho Công ty ALMA.

Ông Thịnh không đồng ý do việc sạt lở đã bị xử phạt và không xâm phạm mỏ của Công ty ALMA. Tuấn "thần đèn" vẫn trực tiếp đe dọa qua điện thoại: "Mỏ của tôi là đất đấu giá, không trả là không được đâu, giá cả đền bù sẽ có người liên hệ" rồi tắt máy.

"Ký giấy biên nhận tiền là vi phạm pháp luật"

Ngày 22/8/2024, Trịnh Văn Tuấn cùng Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường và khoảng 8-10 người đi trên 3 xe ô tô bán tải đến Công ty DHT ép buộc ông Thịnh tham gia đo phần đất bị sạt lở.

Nhóm ALMA mời ông Trần Công V, khi đó là Phó Chủ tịch UBND; ông Lê Ngọc T, Trưởng Công an và bà Trần Thị V, công chức địa chính UBND xã Tượng Sơn tham gia chứng kiến.

Sau khi hoàn thành việc đo đạc, nhóm chủ chốt của ALMA yêu cầu ông Thịnh ra trụ sở UBND xã Tượng Sơn, vào phòng làm việc của ông Trần Công V để lập biên bản.

Các đối tượng còn lại đứng ở ngoài sân UBND xã Tượng Sơn. Dù quá trình làm việc có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ UBND xã, nhưng do lo sợ bị hành hung, nên ông Thịnh buộc phải ký vào biên bản do Trịnh Văn Tuấn lập, thể hiện Công ty DHT đã khai thác sang mỏ của Công ty ALMA với diện tích 1.822m.

Trong 2 tháng sau đó, Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng nhiều lần trực tiếp đến mỏ hoặc gọi điện gây sức ép, buộc ông Thịnh phải trả 3 tỷ đồng.

Sau nhiều lần đàm phán, Tuấn “thần đèn” giảm giá cho Công ty DHT xuống còn 1,2 tỷ đồng rồi giảm tiếp còn 700 triệu đồng.

Khoảng tháng 10/2024, ông Thịnh mang tiền đến phòng làm việc của ông V giao cho nhóm ALMA và yêu cầu phải ký vào giấy nhận tiền.

Lúc này, Cường gọi điện thoại báo cáo xin ý kiến Tuấn “thần đèn” nội dung: “Công ty DHT đã bị xử phạt hành chính, mình mà ký giấy biên nhận tiền là sai là vi phạm pháp luật đấy, chuyển sang phương án lấy đất của mỏ DHT”.

Tuấn “thần đèn” đồng ý phương án của đàn em. Do đó, Cường không nhận tiền, cả hai bên đi về.

Sau đó, theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn, Lê Ngọc Tùng cùng nhân viên tổ chức khai thác 96.544 m3 đất trên diện tích mỏ của Công ty DHT để bán.

Do biết Nguyễn Anh Tuấn là dân giang hồ tại Thanh Hóa nên Công ty DHT không dám ngăn cản và tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Đối với ông Trần Công V, ông Lê Ngọc T, bà Trần Thị V là những người chứng kiến đo đất để 2 bên làm việc và thỏa thuận đền bù. CQĐT xác định 3 người này không biết việc các bị can khai thác chiếm đoạt khối lượng đất của Công ty DHT nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.