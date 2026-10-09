Nét riêng thành điểm chung

Phát biểu tại phiên họp, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội Li Junhua cảnh báo các cuộc khủng hoảng đan xen đang làm chậm tiến độ thực hiện các SDGs, trong khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 dự kiến chỉ đạt 2,6% và khoảng cách tài chính cho thực hiện các SDGs lên tới hơn 4.000 tỉ USD mỗi năm.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Phiên thảo luận chung. Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Đỗ Hùng Việt bày tỏ quan ngại trước thực tế tiến độ thực hiện các SDGs vẫn còn hạn chế và không đồng đều trong khi chỉ còn 4 năm để hoàn thành các mục tiêu này.

Các nước đang phát triển tiếp tục chịu tác động nặng nề của những bất ổn kinh tế, khoảng cách phát triển gia tăng, biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng thường xuyên, cùng xu hướng phân mảnh của kinh tế toàn cầu.

Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cho biết năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, phản ánh thành quả của bốn thập kỷ Đổi mới, hội nhập quốc tế và những nỗ lực bền bỉ nhằm cải thiện đời sống và sinh kế của người dân.

Tuy nhiên, việc đạt được mức thu nhập cao hơn không đồng nghĩa với kết thúc hành trình phát triển. Cũng như nhiều quốc gia thu nhập trung bình khác, Việt Nam tiếp tục phải ứng phó với những thách thức lâu dài và những yêu cầu mới về phát triển.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Đại sứ nhấn mạnh các quốc gia ở những trình độ phát triển khác nhau cần những hình thức hỗ trợ và quan hệ đối tác phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể.

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới và công nghệ mới nổi, qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Một trong những điểm khác so với phần còn lại của thế giới là Việt Nam thúc đẩy đưa văn hóa thành mục tiêu độc lập trong Chương trình LHQ. Việt Nam khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là động lực và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Quan điểm này không chỉ được cụ thể hóa trong các chiến lược quốc gia mà còn được thể hiện rõ nét qua những đóng góp tích cực của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế, trong đó có UNESCO và các cơ chế hợp tác đa phương về văn hóa.

Việt Nam là một trong những quốc gia sớm nhận thấy sự thiếu vắng các chỉ tiêu phát triển văn hóa trong các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG), vì vậy Việt Nam đã xây dựng các chỉ tiêu phát triển bền vững riêng (VDG) đặt trọng tâm vào quyền tiếp cận văn hóa và thông tin của người dân.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và hết sức hỗ trợ việc đưa văn hóa trở thành một mục tiêu độc lập trong chương trình nghị sự sau 2030 của LHQ. Đây không chỉ là một yêu cầu khách quan của sự phát triển mà còn là sự tiếp nối những thành quả từ Hội nghị toàn cầu như MONDIACULT 2022.

Cũng chính từ Hội nghị này, Việt Nam đã chủ động đề xuất và thúc đẩy sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững” (giai đoạn 2027-2036), và mới đây được UNESCO và Đại hội đồng LHQ thông qua để đưa văn hóa trở thành trọng tâm trong chương trình nghị sự phát triển toàn cầu.

Điểm khác của Việt Nam cũng là điểm nhấn của LHQ, nét riêng của Việt Nam đang trở thành điểm nhấn có tính phổ quát trên toàn cầu.