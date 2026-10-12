Miền Bắc nắng hanh, nhiệt tiếp tục tăng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ tiếp tục tăng, có nơi trên 33 độ. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/10, duy trì trời nắng với nhiệt độ tăng 1 độ so với hôm qua, cao nhất 31-33 độ; gió đông bắc cấp 2-3.

Đêm qua và sáng sớm nay (12/10), khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/10 đến 03 giờ ngày 12/10 có nơi trên 100mm như trạm: Phú Lâm (Đắk Lắk) 106mm,…

Miền Bắc duy trì nắng hanh, nhiệt tăng. Ảnh: Tuấn Anh

Dự báo: ngày và đêm 12/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều và tối 12/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Bắc có nơi trên 32 độ. Có mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.