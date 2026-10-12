Dự báo thời tiết ngày 12/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 11/10, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa to và dông; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, phía Bắc có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.