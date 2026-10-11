Kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc cho hơn 2.500 lượt người tại Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Các bác sĩ Bệnh viện Thể thao Việt Nam kiểm tra sức khoẻ cho người dân tại lễ phát động

Lễ phát động được tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ, do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở VHTTDL Hà Nội cùng Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) là các đơn vị thực hiện.

Song hành với các hoạt động thể thao, Bệnh viện Thể thao Việt Nam triển khai Trạm sức khỏe cộng đồng, kết hợp sàng lọc, tư vấn và hướng dẫn tập luyện an toàn. Trong 2 ngày, đơn vị đã kiểm tra sức khỏe, sàng lọc hơn 2.500 lượt người, đồng thời khám và tư vấn chuyên sâu cho hơn 750 lượt người.

Trạm sức khỏe được tổ chức thành 4 phân khu chức năng, gồm: Đo các chỉ số sinh tồn; Khám cơ xương khớp và chấn thương thể thao; Tư vấn dinh dưỡng, tim mạch và y học cổ truyền; Phát tặng 1.000 voucher ưu đãi cùng tài liệu hướng dẫn tập luyện an toàn.

Bệnh viện đồng thời triển khai phương án cấp cứu nhiều tầng, bố trí 3 chốt trực xe cứu thương quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Kết quả của công tác chăm lo sức khoẻ, an toàn cho người tham gia đã góp phần vào thành công chung của lễ phát động

Công tác chuyên môn được chuẩn bị đồng bộ với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chuyên viên, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên. Riêng lực lượng y tế huy động gần 30 cán bộ chuyên môn trực trong 2 ngày. Các khu vực trải nghiệm được trang bị dụng cụ, thảm tập và bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia.

Sự chu toàn trong công tác chăm lo sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho người tham gia đã góp phần vào thành công chung của lễ phát động. Theo kết quả khảo sát nhanh, tại một số khu vực trải nghiệm như cờ vua, pickleball, cầu lông, wushu và kéo co có từ 85 - 95% người tham gia bày tỏ mong muốn tiếp tục tập luyện thường xuyên. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các hoạt động trải nghiệm trực tiếp có thể góp phần chuyển hóa sự quan tâm thành nhu cầu vận động lâu dài.

Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, của các đơn vị, bộ phận tham gia, mong ước lan toả lối sống tích cực, khi mỗi người dân tự chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên, hướng tới mục tiêu một quốc gia vận động, một Việt Nam khoẻ mạnh đang dần hình thành trong đời sống của mọi người dân trên cả nước.