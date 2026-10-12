Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân

Ngập sâu, kẹt xe và nước bẩn tràn vào nhà liên tiếp tái diễn sau những trận mưa lớn kết hợp triều cường tại TPHCM. Trong khi người dân chật vật ứng phó, thành phố đặt mục tiêu xử lý 50 vị trí ngập bằng 87 dự án trong giai đoạn 2026-2030.