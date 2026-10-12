Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân
Chiều ngày 11/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì buổi tiếp Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Ngài Trương Quân cùng đoàn công tác nhân dịp tham dự Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư tại TP. Đà Nẵng.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/bi-thu-thanh-uy-da-nang-le-ngoc-quang-tiep-chanh-an-toa-an-nhan-dan-toi-cao-trung-quoc-truong-quan-542830.html