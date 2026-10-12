Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ, gần 40 người thương vong

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở huyện Akhisar, tỉnh Manisa, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Văn phòng Thống đốc quận Manisa đăng tải thông tin trên mạng xã hội X xác nhận chiếc xe khách gặp nạn gần lối vào đường cao tốc giữa thành phố Bursa và thành phố ven biển Izmir.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci, các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi sát sao tình hình và phối hợp với tất cả các cơ quan liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở huyện Akhisar, tỉnh Manisa, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bức ảnh được hãng tin DHA công bố cho thấy chiếc xe khách nằm vắt ngang dải hộ lan với kính chắn gió bị vỡ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin tài xế của cả xe khách và xe tải đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Tình trạng sức khỏe của hai người này không được tiết lộ.

Một số thông tin báo chí tiết lộ chiếc xe tải trong vụ tai nạn là phương tiện cứu hộ. Tờ Hurriyet cho biết những dấu hiệu ban đầu cho thấy tài xế đã điều khiển chiếc xe này đi ngược chiều.