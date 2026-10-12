Học, thực hành theo Bác: Phát triển từ biển bằng tư duy dài hạn
Là vị lãnh tụ có tầm nhìn chiến lược, Bác Hồ đã rất sớm nhìn thấy tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Trong cuộc đời mình, Người nhiều lần đến thăm công nhân và thủy thủ, thăm đồng bào ngư dân đánh cá trên biển. Tháng 10/1957, khi đến thăm Quảng Ninh và nói chuyện với bà con ngư dân, Người căn dặn: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ... cán bộ phải lo cho đời sống của nhân dân”.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hoc-thuc-hanh-theo-bac-phat-trien-tu-bien-bang-tu-duy-dai-han-post1393405.html