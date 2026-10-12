Học, thực hành theo Bác: Phát triển từ biển bằng tư duy dài hạn

Theo dõi Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế đối với quân nhân, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Dự thảo), cán bộ, nhân viên y tế tại nhiều cơ sở y tế trong Quân đội đều bày tỏ phấn khởi, mong muốn chính sách mới sớm được ban hành, áp dụng, tiếp thêm động lực để đội ngũ y sĩ, bác sĩ nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Các ý kiến cũng đề xuất, góp ý bổ sung thêm một số nội dung để bảo đảm sát thực tiễn hơn và công khai, minh bạch khi thực hiện. Trang “Ý kiến chiến sĩ” chia sẻ một số ý kiến xung quanh nội dung này.