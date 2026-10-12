[Video] Mưa lớn gây sạt lở, đe dọa nhà dân tại miền núi Đà Nẵng
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng xuất hiện sạt lở đất, nước sông suối chảy xiết. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.
Ngày 11/10, lãnh đạo UBND xã Trà Giáp (thành phố Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến nước từ các khe suối đổ về sông cuồn cuộn, đồng thời gây sạt lở tại một số khu vực.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mua-lon-gay-sat-lo-de-doa-nha-dan-tai-mien-nui-da-nang-post994527.html