[Video] Mưa lớn gây sạt lở, đe dọa nhà dân tại miền núi Đà Nẵng

Hà Nội bước vào tuần mới với một niềm vui lớn vừa đón nhận trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô: Sáng 10/10, bốn đoạn tuyến chính của Vành đai 2,5 đã được thông xe kỹ thuật, đưa thêm một trục giao thông mới vào phục vụ người dân.