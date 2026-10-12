2 mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo, mong được cứu giúp

Gia đình chị Rmah H’lơm (sinh năm 1992, trú xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) đang rơi vào cảnh khó khăn khi cả chị và con gái Rmah Hà (sinh năm 2010) đều mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

Hiện chị H’lơm bị méo miệng, liệt một phần mặt bên trái, chân yếu, đi lại khó khăn, phải có người thân dìu đỡ. Trong khi đó, con gái chị cũng phải nghỉ học từ khi mắc bệnh.

Chị Rmah H’lơm và cháu Rmah Hà. Ảnh: HPH

Mỗi tháng, tùy tình trạng sức khỏe, chị H’lơm và con gái phải đến TPHCM từ 1 đến 2 lần để khám, điều trị. Chi phí đi lại, thuốc men và sinh hoạt trong những chuyến đi xa đè nặng, khiến kinh tế gia đình chị ngày càng kiệt quệ.

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, chồng chị chị H’lơm vừa làm ruộng vừa đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo chi phí chữa bệnh cho vợ con. Thu nhập bấp bênh trong khi quá trình điều trị kéo dài, gia đình phải vay mượn khắp nơi.

Theo Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao, gia đình chị H’lơm đang gánh khoản nợ lớn. Hội mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc, tiếp thêm hy vọng để mẹ con chị H’lơm vượt qua bệnh tật.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM; hoặc 000170406008519, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-40.