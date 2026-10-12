Cán bộ xã chấp nhận 'kiểm điểm', không chạy theo thành tích giảm nghèo

Xã Ngọc Linh có địa hình đồi núi, sinh sống nơi đây chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng, đời sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Ngọc Chí

Hộ nghèo không giảm, mà lại tăng

Làng Kon Tuông, xã Ngọc Linh nằm ở lưng chừng núi, cả làng có 82 hộ, gần 280 nhân khẩu, 100% là đồng bào Xơ Đăng.

Trước đây, làng Kon Tuông được ví như một ốc đảo, bao quanh 4 bề là rừng núi, không có đường giao thông lên làng. Việc đi lại chỉ có thể đi bộ mất hơn 1 giờ từ làng mới đến đường tỉnh lộ.

Năm 2025, tỉnh Kon Tum (cũ) đã đầu tư 3,2 tỷ đồng làm con đường bê tông lên làng có chiều dài hơn 1,5km, bề rộng mặt đường 2m.

Năm 2025, tỉnh Kon Tum (cũ) đã đầu tư 3,2 tỷ đồng làm con đường bê tông lên làng Kon Tuông, giúp đồng bào Xơ Đăng nơi đây thoát khỏi cảnh đi bộ khi xuống trung tâm xã. Ảnh: Ngọc Chí

Con đường hoàn thành, những tưởng cuộc sống của đồng bào Xơ Đăng nơi đây sẽ khởi sắc hơn, nhưng tỷ lệ hộ nghèo không giảm, mà còn tăng hơn so với năm trước.

Ông A Rơi, làng Kon Tuông, xã Ngọc Linh, cho biết: "Tôi thuộc diện hộ nghèo; vừa rồi xã hỗ trợ trồng được ít cây cà phê. Giờ thu nhập chưa có, cuộc sống còn khó khăn lắm".

Ông A Rơi, làng Kon Tuông cho biết chưa có nguồn thu nhập ổn định nên cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn . Ảnh: Ngọc Chí

Bà Y Khoái, Bí thư Chi bộ làng Kon Tuông, xã Ngọc Linh, cho biết: Năm 2024, làng còn 16 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo. Cuối năm 2025, khi rà soát thì làng phát sinh thêm 2 hộ nghèo, nâng tổng số là 18 hộ nghèo; hộ cận nghèo vẫn giữ nguyên là 18 hộ.

“Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất lúa nước và thu nhập từ sản phẩm phụ dưới tán rừng. Cây dược liệu, cây cà phê người dân mới trồng nên chưa cho thu hoạch, dẫn đến thu nhập chưa có”, bà Y Khoái giải thích.

Một bộ phận hộ nghèo còn tư tưởng “chỉ cần đủ sống”

Xã Ngọc Linh có 14 thôn, với 1.784 hộ, dân số hơn 6.590 người. Toàn xã còn 322 hộ nghèo, chiếm 18,7%; 185 hộ cận nghèo, chiếm 10,74%.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, Đảng ủy, UBND xã Ngọc Linh đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó, tập trung nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ cây, con giống cho các hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế.

Một bộ phận người dân ở xã Ngọc Linh có tư tưởng chỉ cần đủ sống, không muốn làm giàu. Ảnh: Ngọc Chí

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, cho biết: Ngoài việc hỗ trợ cây, con giống, Đảng ủy xã phân công các thành viên trong cấp ủy phụ trách từng thôn; chỉ đạo các Chi bộ thôn phân công đảng viên phụ trách từng hộ nghèo, cận nghèo để định hướng giúp đỡ các hộ biết cách phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, xã tổ chức mở lớp đào tạo thợ nề để người dân có việc làm tại chỗ; vận động thanh niên đi xuất khẩu lao động, đi lao động ngoài tỉnh.

Do địa hình đồi núi, khi làm nhà, chi phí mua và vận chuyển vật liệu của người dân ở xã Ngọc Linh cao hơn nhiều so với vùng thuận lợi. Ảnh: Ngọc Chí

Theo ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, tuy đã đề ra nhiều giải pháp, nhưng việc giảm nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn. Vẫn còn một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; còn tư tưởng chỉ cần đủ sống, không muốn làm giàu thêm, không muốn đi ra khỏi làng.

“Ở nhà thì thiếu việc làm, khó khăn chồng chất, cán bộ xã xuống từng thôn, từng hộ vận động thanh niên trong độ tuổi lao động đi xuất khẩu lao động, đi lao động ngoài tỉnh để tăng thêm thu nhập. Nhưng vận động mãi, vẫn chưa có người nào tham gia”, ông A Phương cho biết.

Áp lực giảm 10% hộ nghèo/năm

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo.

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, cho biết: Để đạt mục tiêu của tỉnh đề ra, hằng năm xã phải giảm 10% tỷ lệ hộ nghèo. Thực sự rất khó khăn cho địa phương.

Đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh chỉ làm 1 vụ lúa nước trong năm, bảo đảm nguồn lương thực chứ chưa có nguồn thu nhập từ việc bán lúa. Ảnh: Ngọc Chí

Theo ông A Phương, việc giảm nghèo gặp khó vì nhiều nguyên nhân. Trong đó, xã có địa hình đồi núi dốc, người dân sống bằng sản xuất nông nghiệp. Diện tích lúa khoảng 600 ha chỉ làm 1 vụ, nếu làm vụ thứ 2 thì mùa mưa không hiệu quả.

Sâm Ngọc Linh toàn xã có 53 ha, khoảng 40% số hộ trồng; sâm dây diện tích giảm đi, vì trồng chủ yếu 1 đến 2 năm, năm thứ 3 trồng không có củ nữa vì đất bạc màu; cây cà phê khoảng 200 ha, phần lớn là diện tích mới trồng. Dẫn đến thu nhập của người dân rất thấp.

“Thu nhập của người dân thấp, lại ở vùng sâu nên chi phí cho các nhu cầu thiết yếu rất cao. Có hộ làm nhà, tính chi phí vật liệu khoảng 60 triệu, nhưng do chưa có đường ô tô, vận chuyển vật liệu lên xong là hư luôn chiếc xe máy trị giá hơn 20 triệu đồng”, ông A Phương nêu ví dụ.

Đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, vì vậy để giảm được tỷ lệ hộ nghèo 10%/năm là một “bài toán” khó đối với xã Ngọc Linh.

“Xã rất khó để đạt chỉ tiêu giảm nghèo. Xã xác định không chạy theo thành tích, sẽ làm đúng thực lực, rà soát tỷ lệ hộ nghèo đúng thực chất. Nếu không đạt thì cán bộ xã chấp nhận “kiểm điểm”. Chứ thực sự đời sống người dân còn khó khăn quá”, ông A Phương cho biết.