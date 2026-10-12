Xuất hiện các cụm mây dông tiếp tục gây mưa cho Trung Bộ, đề phòng sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 11/10 đến 4 giờ ngày 12/10), khu vực thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Trà Giáp 217,6mm, Trà Vân 77,6mm (TP. Đà Nẵng); Trà Thanh 228,2mm, Trà Hiệp 190,4mm (Quảng Ngãi); ...

Trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 11/10 đến 4 giờ ngày 12/10), khu vực tỉnh Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như: Hòa Trị 101,4mm, Hòa Thắng 99,8mm, ... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Đà Nẵng và Đắk Lắk từ 10-20mm, có nơi trên 60mm; Quảng Ngãi từ 5-10mm, có nơi trên 30mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Lại xuất hiện mưa dông, đề phòng sạt lở, ngập úng ở Trung Bộ. Ảnh: PV

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, ảnh vệ tinh Himawari chụp lúc 1h đêm 11/10 cho thấy nhiễu động gió Đông đang hình thành các cụm mây lớn đi gần vào đất liền miền Trung từ khu vực phía Nam Quảng Trị, tới Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam (cũ), và rải rác các cụm nhỏ ngoài khơi xa sẽ đi vào khu vực từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa muộn hơn.

Loại mây này sẽ gây mưa vừa và mưa to cục bộ, gián đoạn theo từng cơn. Mưa ở khu vực từ Quảng Trị tới Khánh Hòa có thể rải rác kéo dài từ 12/10 tới 13/10, một số nơi cục bộ có thể mưa rải rác lâu hơn.

Khu vực TP. HCM, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, Nam Tây Nguyên có thể có mưa rất to vào chiều ngày 12/10 và chiều ngày 13/10. Mưa to kết hợp triều cường có thể gây ngập nhiều khu vực thấp trũng ở tp HCM và Đồng Nai. Đề phòng lũ ống ở khu vực Lâm Đồng, lũ cát đỏ ở Phan Thiết trong chiều và tối các ngày 12/10 - 13/10. Khu vực từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc không mưa trong các ngày tới.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Đà Nẵng: Trà Giáp; Nam Trà My, Phước Thành, Tam Mỹ, Trà Leng, Trà Liên, Trà Vân

Quảng Ngãi: Thanh Bồng; Tây Trà; Ba Vinh, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Đen, Sơn Tây Thượng, Tây Trà Bồng, Trà Bồng

Đắk Lắk: Phú Hòa 2; Đức Bình, Ea Riêng, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, P. Bình Kiến, P. Tuy Hòa, Phú Hòa 1, Sơn Thành, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An Tây, Xuân Lộc.

Trên biển, hiện nay (12/10), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vĩnh Long đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo: ngày và đêm 12/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.