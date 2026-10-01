Nâng chất công tác xây dựng Đảng

Các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh; Trương Thị Phúc, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng, Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; chủ động tham mưu, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

Các cấp uỷ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Huỳnh Út Mười, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đề nghị các cấp uỷ tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ngay từ cơ sở nếu có.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nội dung thiết thực, sát nhiệm vụ chính trị; trao đổi cách triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và phát huy tính dân chủ, trách nhiệm của đảng viên.

Ngoài ra, đại biểu cũng chia sẻ cách làm trong lồng ghép kể chuyện về Bác Hồ vào sinh hoạt chi bộ, tổ chức chào cờ hằng tuần và gắn sinh hoạt với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đề nghị nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công tác tham mưu, tổng hợp kịp thời, chính xác.

Đồng chí Võ Văn Lực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đề nghị đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Ngô Minh Toàn chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại đơn vị.

Các đại biểu cũng nêu những khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm công tác phát triển đảng viên đúng quy định, chú trọng chất lượng.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đánh giá cao những kết quả mà Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh đạt được trong 9 tháng qua.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt đề nghị các cấp uỷ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan đảng tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Đặng Văn Dũng đề nghị các cấp uỷ tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung khắc phục những hạn chế được chỉ ra, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong quý IV, các cấp uỷ bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2026; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan đảng tỉnh Đặng Văn Dũng và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt trao quyết định phân công, bổ nhiệm công chức thuộc Ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ.

Hội nghị cũng thông qua Dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ 6; công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ về phân công, bổ nhiệm công chức thuộc Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh./.