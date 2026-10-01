Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị JBIC

Từ khám chữa bệnh, dược, BHYT đến an toàn thực phẩm, ghép tạng và cấp cứu ngoại viện, hàng loạt chính sách quan trọng đang được ngành y tế tập trung hoàn thiện trong những tháng cuối năm. Riêng năm 2026, Bộ Y tế có 60 nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 4 dự án luật dự kiến trình Quốc hội.