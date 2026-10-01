Chuẩn bị Năm APEC chủ động, chuyên nghiệp, chu đáo, hiệu quả

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chiều 1/10, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức cuộc họp lần thứ tư, đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Năm APEC 2027 và Hội nghị các Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM). Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì cuộc họp.

Ba ưu tiên cốt lõi trong Năm APEC 2027

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng ban Thư ký APEC 2027 cho biết, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đang được triển khai đồng bộ với năm mảng công việc lớn bao gồm kiện toàn tổ chức, xây dựng nội dung, hậu cần, đào tạo và tuyên truyền. Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã kiện toàn; Đề án nội dung của Năm APEC 2027 đã hoàn thành. Ba ưu tiên cốt lõi đã được xác định là nâng cao năng suất, thúc đẩy hội nhập khu vực và nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho các Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) APEC 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho hay, các tiểu ban, đặc biệt là Tiểu ban Vật chất và Hậu cần và Ban Thư ký APEC đã đi khảo sát các địa điểm tổ chức Hội nghị SOM APEC 2027 tại Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức APEC các địa phương đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với đoàn công tác.

Công tác đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ địa phương; công tác tuyên truyền-văn hóa, lễ tân, an ninh-y tế cũng được chú trọng triển khai các công việc liên quan.

“Về cơ bản, tiến độ 5 mảng công tác có sự tiến triển rất tích cực, đáp ứng được lộ trình đề ra,” ông Vũ nói.

Dù tiến độ cơ bản đảm bảo, ông Nguyễn Minh Vũ cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong vấn đề phê duyệt kinh phí. Một số cơ quan chưa được phê duyệt kinh phí bổ sung cho các hoạt động năm 2026, trong đó có nhiệm vụ sắp đến hạn như xây dựng website chính thức, clip quảng bá dự kiến trình chiếu tại lễ bàn giao vai trò chủ nhà APEC 2027 vào tháng 11/2026. Đến nay các đơn vị đã gửi dự toán cho Bộ Tài chính nhưng do các đề án của một số tiểu ban chưa được chính thức thông qua nên Bộ này chưa có cơ sở để phê duyệt.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngoài ra, một số địa phương đăng cai Hội nghị SOM, Hội nghị Bộ trưởng vẫn còn lúng túng trong việc xác định nguồn kinh phí nào do Trung ương cấp, nguồn kinh phí nào do địa phương cấp, ảnh hưởng đến tiến độ cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng. Tiến độ của một số dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC còn chậm so với tiến độ chung.

Tại cuộc họp, trưởng các Tiểu ban: Nội dung, Lễ tân, Tuyên truyền và Văn hóa, An ninh và Y tế, Vật chất và Hậu cần, lãnh đạo các bộ, tỉnh An Giang, Gia Lai, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã đóng góp nhiều ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình triển khai công tác trong quý IV/2026, tình hình thực hiện các dự án, công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Cơ hội để Việt Nam khẳng định tầm vóc, vị thế

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đăng cai APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định tầm vóc, vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới. Ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong tư duy và cách làm của bộ, ngành, địa phương, chuyển từ tâm thế chuẩn bị sang chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Phó Thủ tướng đánh giá, công tác phối hợp chuẩn bị cho hội nghị đã tốt hơn rất nhiều.

Theo Phó Thủ tướng, việc tổ chức thành công Năm APEC 2027, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao, sẽ để lại dấu ấn của Việt Nam trong APEC và với bạn bè quốc tế, đồng thời là cơ hội kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Trong khi đó, thời gian đến các hoạt động đầu tiên chỉ còn hơn 50 ngày, do đó công tác chuẩn bị phải có tiến độ cụ thể, rõ ràng.

Phó Thủ tướng nhất trí với điều chỉnh nội dung ưu tiên Năm APEC 2027; hoan nghênh ý tưởng của Tiểu ban Nội dung về việc tổ chức Cuộc thi tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo và Diễn đàn các thành phố APEC; đề nghị các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương có ý kiến đối với đề án nội dung và giao Tiểu ban Nội dung tiếp thu hoàn thiện đề án.

Sau khi được thông qua, Tiểu ban Nội dung chủ trì điều phối, hỗ trợ các bộ, ngành thúc đẩy các sáng kiến ưu tiên; xây dựng tài liệu khái niệm và tiếp tục tham vấn, vận động các thành viên APEC. Đồng thời, triển khai kế hoạch mời, vận động thành viên và khách mời tham dự Tuần lễ Cấp cao, lồng ghép phù hợp các hoạt động đối ngoại sắp tới của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, tranh thủ sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế.

Về vật chất, hậu cần, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương trình phê duyệt ngân sách bổ sung năm 2026 và phân bổ năm 2027, bảo đảm kinh phí cho các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ, nhất là những hạng mục cần thực hiện ngay trong tháng 10. Việc chuẩn bị phương tiện, hội trường, trang thiết bị, tặng phẩm, chiêu đãi, khách sạn phải bảo đảm chất lượng nhưng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Đồng thời, sớm ban hành quy chế, danh mục vận động tài trợ và huy động thêm nguồn lực xã hội; nghiên cứu cơ chế lựa chọn nhà thầu theo quy trình đặc biệt đối với một số trường hợp nhằm tạo thuận lợi cho tiến độ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đối với các địa phương tổ chức Hội nghị SOM, Phó Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký và các tiểu ban, chủ động rà soát, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện phục vụ các hoạt động của Năm APEC 2027. Các địa phương cần tận dụng cơ hội này để quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc sắc. Riêng tỉnh An Giang phải triển khai đúng tiến độ các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao tại Phú Quốc, chủ động tháo gỡ khó khăn và báo cáo sớm những vấn đề vượt thẩm quyền; tỉnh Gia Lai chủ động đẩy nhanh chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và chuẩn bị nhân lực phục vụ Hội nghị ISOM.

Về lễ tân, Phó Thủ tướng lưu ý Tiểu ban Lễ tân cụ thể hóa phương án lễ tân cho các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC; chủ động phương án phân bổ khách sạn, chương trình song phương và chương trình phu nhân, phu quân. Cùng với đó, hoàn thiện đề án huy động, tập huấn liên lạc viên, tình nguyện viên; phối hợp chuẩn bị tặng phẩm, phương tiện, chiêu đãi và trang phục. Đặc biệt, quà tặng lãnh đạo cấp cao phải phù hợp, thể hiện bản sắc Việt Nam.

Về tuyên truyền, văn hóa, Phó Thủ tướng yêu cầu Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và địa phương triển khai; khẩn trương phê duyệt logo bộ nhận diện và các sản phẩm truyền thông chủ đạo, video clip giới thiệu về Năm APEC, phấn đấu trình trước ngày 15/10. Đồng thời, sớm đưa website chính thức APEC vào vận hành thử nghiệm để phục vụ đăng ký đại biểu; hoàn thiện thiết kế Trung tâm Báo chí Phú Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Tiểu ban An ninh và Y tế chủ động triển khai kế hoạch công tác, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, y tế cho các hội nghị, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Đối với Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc, Bộ Ngoại giao phối hợp chuẩn bị chu đáo cho lãnh đạo Việt Nam, nhất là các thông điệp tại lễ chuyển giao vai trò chủ nhà và các hoạt động song phương, đa phương.

Đối với ISOM tháng 12/2026, Phó Thủ tướng xác định đây là hoạt động chính thức đầu tiên của Năm APEC, có ý nghĩa kiểm nghiệm công tác chuẩn bị. Ban Thư ký phối hợp với tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả đề án, chuẩn bị kỹ nội dung, khách mời, cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế và tuyên truyền, tạo ấn tượng tốt ngay từ hoạt động đầu tiên.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành xây dựng kế hoạch hoạt động trong Năm APEC 2027 thuộc lĩnh vực phụ trách, hoàn thành trong tháng 11/2026.

“Chúng ta phải chuẩn bị Năm APEC với tinh thần chủ động, chuyên nghiệp, chu đáo, hiệu quả, đảm bảo khi lãnh đạo Việt Nam nhận chuyển giao vai trò chủ nhà tại Tuần lễ Cấp cao APEC tháng 11/2026 sắp tới, Việt Nam đã cơ bản sẵn sàng về mọi mặt cho công tác chuẩn bị tổ chức,” Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nêu rõ./.