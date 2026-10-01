Bàn giao 227 đảng viên về hai đảng bộ

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh; Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Theo đó, tại hội nghị công bố Quyết định số 247 ngày 11/9/2026 của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về việc kết thúc hoạt động Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Quyết định số 248 ngày 11/9/2026 về việc kết thúc hoạt động Đảng bộ HĐND tỉnh và dự thảo Biên bản bàn giao tổ chức đảng, đảng viên và các nội dung có liên quan từ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về Đảng ủy HĐND tỉnh và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Theo đó, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tiến hành bàn giao hồ sơ, danh sách 42 đảng viên về Đảng bộ HĐND tỉnh và 185 đảng viên về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị bàn giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề nghị các Đảng bộ cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt và tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; kế thừa những kết quả, kinh nghiệm đã có, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng.

Đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh thực hiện ký, bàn giao tổ chức đảng, đảng viên.

Đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy HĐND thực hiện ký, bàn giao tổ chức đảng, đảng viên.

Với quyết tâm và trách nhiệm cao, Đảng ủy HĐND tỉnh và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh nhanh chóng đưa mô hình mới đi vào nền nếp, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy HĐND; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đã thực hiện ký, bàn giao tổ chức đảng, đảng viên.