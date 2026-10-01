Tổng kết nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: X.P

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ; đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ; các thành viên BCĐ; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: X.P

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ diễn tập tỉnh, sự vào cuộc của các địa phương, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ của 19 xã, phường năm 2026 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nét mới của cuộc diễn tập năm nay là một số nội dung được ghi hình, dẫn dắt; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị bay không người lái vào diễn tập. Trong từng đề mục thực binh có sự phối hợp, hiệp đồng các xã, phường, đồn biên phòng trong khu vực phòng thủ.

Quá trình làm công tác chuẩn bị, Ban Tổ chức diễn tập các đơn vị đã tổ chức luyện tập thông qua các nội dung vận hành cơ chế và các nội dung thực binh, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung đúng ý định của BCĐ.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị - Ảnh: X.P

Nội dung thực binh “Chống tập trung đông người, phá rối an ninh trật tự” với kịch bản kết cấu tình huống hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương; huy động lực lượng, phương tiện tổ chức luyện tập chu đáo; quá trình tổ chức điều hành chặt chẽ, nghiêm túc; xử lý tình huống nhanh, gọn, dứt điểm, hiệu quả, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật; bố trí địa điểm thực binh phù hợp với tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện

Thực binh thực hành di chuyển sở chỉ huy ra căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương (giả định) bảo đảm an toàn, đúng thời gian. Quá trình thực binh đã thể hiện rõ cách đánh của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương và các lực lượng tham gia, trình độ tổ chức chỉ huy trong thực hành chiến đấu, khẳng định được khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chiến đấu, sức mạnh của LLVT địa phương đủ sức bảo vệ khu vực phòng thủ xã, phường trong mọi tình huống.

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: X.P

Thành công của cuộc diễn tập tại 19 xã, phường là cơ sở quan trọng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực BCĐ) tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến; giải quyết những vấn đề mới, yêu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đây là cuộc diễn tập đầu tiên của cấp xã, phường sau khi thực hiện mô chính quyền địa phương 2 cấp. Mô hình mới còn nhiều ngỡ ngàng trong khi yêu cầu diễn tập ngày càng cao, vừa kết hợp nội dung mới, vừa giải quyết nội dung khó, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực từ các cấp.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 19 xã, phường trong đợt diễn tập năm 2026 - Ảnh: X.P

Với những kết quả đã đạt được, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 19 xã, phường đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2026.

Đồng thời khẳng định, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp và kết quả đã phản ánh được nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, LLVT và nhân dân các địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền và LLVT đã nắm vững nguyên tắc, xử lý linh hoạt các tình huống giả định. Thông qua diễn tập tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của LLVT địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể - Ảnh: X.P

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND cho các cá nhân - Ảnh: X.P

Về những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau cuộc diễn tập, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, khắc phục để áp dụng hiệu quả cho các đợt diễn tập tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kịp thời hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng thủ dân sự sát với thực tiễn địa phương. Chủ động phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão sắp tới cũng như ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Lực lượng Quân sự, Công an các cấp duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường nắm bám địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Ảnh: X.P

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Công an tỉnh - Ảnh: X.P

Ghi nhận những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2026.