Đảng ủy phường Nam Hoa Lư công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao quyết định thành lập các Đảng bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Nam Hoa Lư đã công bố Quyết định kết thúc hoạt động của 14 Chi bộ thuộc Đảng bộ phường; công bố và trao các quyết định thành lập 12 Đảng bộ và 12 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường; các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; cấp ủy chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

Việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng tại các cơ sở giáo dục công lập và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nam Hoa Lư về sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng.

Thường trực Đảng ủy phường Nam Hoa Lư trao quyết định thành lập các Chi bộ.

Cũng tại hội nghị, phường Nam Hoa Lư công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng đối với các trường sau sắp xếp trên địa bàn phường.

Trước đó, địa phương đã thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, đồng thời kiện toàn tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ quản lý tại các trường, nhằm tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm hoạt động dạy, học ổn định.

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hoa Lư nhấn mạnh việc công bố các quyết định lần này là bước tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, đồng bộ của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ mới được thành lập khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng. Trước mắt, cấp ủy các tổ chức đảng cần rà soát nhiệm vụ, chương trình công tác, bảo đảm hoạt động của đơn vị liên tục, thông suốt sau sắp xếp.

Đối với các đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy, giữ chức Bí thư, Phó Bí thư và các cán bộ quản lý trường học được bổ nhiệm, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chủ động tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể xây dựng tổ chức đảng và đơn vị vững mạnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường giao các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các tổ chức đảng mới thành lập hoàn thiện các nội dung liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; qua đó bảo đảm bộ máy sau sắp xếp sớm đi vào nền nếp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.