An Giang ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh An Giang

Dự lễ có ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT; ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc Viễn thông An Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việc đưa IOC vào hoạt động nhằm tăng cường khả năng kết nối, tích hợp và khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đây cũng là bước cụ thể hóa định hướng xây dựng chính quyền số, trong đó dữ liệu được xem là nguồn lực quan trọng giúp các cấp lãnh đạo theo dõi tình hình, nhận diện vấn đề và hỗ trợ ra quyết định kịp thời.

Trước đó, ngày 7.7.2026, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3182/QĐ-UBND về thực hiện dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030”, tạo cơ sở triển khai không gian giám sát, điều hành tập trung dựa trên dữ liệu.

Đến nay, IOC tỉnh An Giang đã tích hợp, giám sát 11 lĩnh vực trọng yếu, từng bước kết nối các nguồn dữ liệu từ nhiều hệ thống chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lĩnh vực kinh tế - xã hội theo dõi 36 chỉ tiêu trọng yếu như giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, GRDP và các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh An Giang

Ở lĩnh vực hành chính công, hệ thống hỗ trợ theo dõi tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đúng hạn, hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến. IOC cũng theo dõi tiến độ xử lý văn bản, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành; đồng thời từng bước tích hợp dữ liệu về y tế, giáo dục, dân cư, đất đai, kinh tế số, camera giám sát và phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Thông qua việc kết nối các nguồn dữ liệu, IOC hướng tới hình thành nền tảng điều hành thống nhất, giúp lãnh đạo các cấp có thêm công cụ trực quan để theo dõi tình hình, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.

Trong quá trình xây dựng IOC, Tập đoàn VNPT phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành triển khai nền tảng, kết nối, tích hợp các hệ thống và hình thành kho dữ liệu phục vụ công tác điều hành.

Lễ ra mắt IOC tỉnh An Giang đánh dấu bước tiến trong quá trình xây dựng chính quyền số, tạo nền tảng để dữ liệu được kết nối, hội tụ và khai thác hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đồng thời hướng tới cung cấp các dịch vụ số thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục hoàn thiện, mở rộng các hệ thống dữ liệu và nâng cao hiệu quả khai thác IOC, từng bước phát huy giá trị của dữ liệu trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.