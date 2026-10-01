Tổng thống Panama và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân

Việt Nam và Panama thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975. Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng được củng cố bằng những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự phối hợp trên nhiều diễn đàn quốc tế.

Bộ Ngoại giao cho biết, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, hậu cần cảng biển, ngân hàng và giáo dục đào tạo.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống José Raúl Mulino dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động quan trọng khác tại Việt Nam.