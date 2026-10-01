Ra mắt Trung tâm Học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã Chi Lăng

Các đại biểu dự lễ ra mắt trung tâm

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh; lãnh đạo xã Chi Lăng; đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn; lực lượng công an, các tổ liên gia PCCC cùng trưởng thôn, tổ trưởng tổ an ninh và học sinh các trường học trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Chi Lăng công bố Quyết định thành lập trung tâm

Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Chi Lăng đã công bố Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 7/9/2026 của Chủ tịch UBND xã về việc thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC và CNCH trực thuộc Trung tâm Học tập cộng đồng xã Chi Lăng.

Các đại biểu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ra mắt trung tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC và CNCH trực thuộc Trung tâm Học tập cộng đồng xã Chi Lăng

Theo đó, trung tâm có các chức năng, nhiệm vụ: tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng PCCC, kỹ năng thoát nạn, CNCH, sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống đuối nước cho học sinh, sinh viên, người dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn; phối hợp với lực lượng công an, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành về PCCC và CNCH.

Đồng thời, tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề, hội thi, diễn tập và các hoạt động khác liên quan đến công tác PCCC và CNCH phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Ngay sau lễ ra mắt, cán bộ, chiến sĩ Công an xã và lực lượng cảnh sát PCCC, CNCH Khu vực II phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành PCCC, CNCH cho đại biểu và học sinh.

Các em học sinh được hướng dẫn, trải nghiệm thiết bị chữa cháy trong chương trình

Các em học sinh trải nghiệm thiết bị cứu nạn cứu hộ trong chương trình

Việc ra mắt Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC, CNCH trực thuộc Trung tâm Học tập cộng đồng xã Chi Lăng góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC, CNCH; từng bước xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa, kỹ năng ứng phó với cháy, nổ và sự cố ngay từ ban đầu.