Đẩy nhanh tiến độ các công trình lịch sử Đảng tỉnh Cà Mau

Tham dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phan Thanh Duy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng.

Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình lịch sử Đảng tỉnh Cà Mau họp lần thứ ba.

Sau cuộc họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản: Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Quy chế làm việc; Kế hoạch thực hiện công tác lịch sử Đảng 6 tháng cuối năm 2026; Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo và Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Một trong những nhiệm vụ đang được triển khai là xây dựng Đề án số hoá hệ thống dữ liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh, do Công an tỉnh chủ trì. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ tỉnh được quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức. Đề cương trưng bày Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh đang được hoàn thiện và lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với công tác nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử Đảng, tạo cơ sở thống nhất để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 131 về triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương và lịch sử truyền thống các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức, đơn vị hành chính. Qua rà soát, đến ngày 25/8/2026, có 41 đơn vị đăng ký biên soạn từ nay đến năm 2030, gồm 23 công trình lịch sử, 44 công trình kỷ yếu và 1 công trình biên niên.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện đề cương trưng bày Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh; biên soạn công trình Lịch sử công tác Binh vận tỉnh Cà Mau thời kỳ chống Mỹ; xây dựng đề án bảo quản, vận hành, khai thác giá trị lịch sử Đảng gắn với phát triển du lịch tại một số di tích đã được tu bổ. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Đề án phục dựng di tích Xứ uỷ Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam tại xã Trí Phải.

Đối với đề xuất biên soạn lịch sử “Công tác đấu tranh chính trị tỉnh Cà Mau thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1955-1975”, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét; khi đủ điều kiện sẽ cho chủ trương thực hiện.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo, nhấn mạnh cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhất là các nội dung liên quan đến Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau và số hoá tư liệu lịch sử Đảng. Việc nghiên cứu, khai thác các nguồn tư liệu phục vụ biên soạn công trình lịch sử cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, tính Đảng./.