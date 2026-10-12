Nà Sèn đoàn kết giữ bình yên

Thôn Nà Sèn hiện có 194 hộ, 915 nhân khẩu, chủ yếu là bà con dân tộc Nùng, Tày, Kinh cùng sinh sống. Ban Công tác Mặt trận thôn gồm 11 thành viên, là những người có uy tín, trách nhiệm và tích cực trong các phong trào ở khu dân cư.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nà Sèn, xã Nhân Lý (bên phải) tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân trong thôn

Ông Hoàng Văn Cao, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nà Sèn, xã Nhân Lý cho biết: Các thành viên Ban Công tác Mặt trận thường xuyên bám địa bàn, gần gũi với Nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn ANTT.

Trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ban đổi mới phương thức theo hướng “gần dân, sát dân, lấy hộ gia đình làm trung tâm”. Bên cạnh tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp thôn, ban vận động trực tiếp đến từng hộ, lồng ghép phổ biến pháp luật trong sinh hoạt đoàn thể, hòa giải và các phong trào ở khu dân cư.

Trong giai đoạn 2016 - 2026, ban đã phối hợp tổ chức 70 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 5.600 lượt người dân tham dự; hằng năm, vận động 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện các quy định về bảo đảm ANTT gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bà Triệu Thị Vinh, thôn Nà Sèn, chia sẻ: Các thành viên Ban Công tác Mặt trận thường xuyên đến từng hộ tuyên truyền, vận động nên những quy định pháp luật được người dân hiểu và thực hiện tốt hơn. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau cùng giữ gìn đoàn kết, chấp hành pháp luật, không để những mâu thuẫn nhỏ ảnh hưởng đến tình làng, nghĩa xóm.

Cùng với tuyên truyền, công tác hòa giải được Ban Công tác Mặt trận thôn chủ động triển khai có hiệu quả. Giai đoạn 2016 – 2026, ban đã phối hợp hòa giải thành công 18/19 vụ việc, đạt 95% (vụ còn lại xảy ra trong năm 2026, hiện đang được các thành viên tiếp tục phối hợp hòa giải).

Trung tá Đào Trung Thành, Phó Trưởng Công an xã Nhân Lý cho biết: Trong công tác bảo đảm ANTT tại thôn Nà Sèn, các thành viên Ban Công tác Mặt trận thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia hòa giải mâu thuẫn; tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn, cung cấp thông tin và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Các nội dung về bảo đảm ANTT cũng được ban góp ý đưa vào quy ước, hương ước của thôn, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, không để vụ việc nhỏ kéo dài, trở thành vấn đề phức tạp.

Nhờ sự phối hợp đó, nhiều năm nay, thôn Nà Sèn không có tệ nạn xã hội, không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT. Nhiều năm qua thôn liên tục được công nhận đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Ghi nhận những kết quả đạt được, Ban Công tác Mặt trận thôn đã được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, ngày 28/9/2026, ban vinh dự được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2016 – 2026.

Có thể khẳng định, từ sự đồng lòng của người dân và trách nhiệm của những người làm công tác mặt trận, Nà Sèn đã và đang củng cố, tăng cường khối đoàn kết, phát huy ý thức tự quản, để mỗi người dân cùng chung tay giữ gìn cuộc sống bình yên ngay từ cơ sở.