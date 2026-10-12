Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái trao nhà tình nghĩa cho bà Đỗ Thị Mơ ở xã Lương Sơn

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái trao nhà tình nghĩa cho bà Đỗ Thị Mơ, ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn.

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, xã Lương Sơn cùng đông đảo người dân thôn Lương Thiện.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái thăm hỏi, sức khỏe bà Đỗ Thị Mơ.

Bà Đỗ Thị Mơ quê ở xã Quảng Hải (cũ), năm 1963 cùng gia đình đến định cư, xây dựng kinh tế mới tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi 10 người con trong điều kiện kinh tế khó khăn. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, năm 2018, bà chủ động xin ra khỏi hộ nghèo, quyết tâm vươn lên bằng sức lao động của mình. Tinh thần tự lực, vượt khó của bà là tấm gương tiêu biểu trong phong trào giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Những năm gần đây, tuổi cao, sức khỏe suy giảm khiến bà không còn khả năng lao động. Người con trai út sống cùng, trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng bà mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị nhiều năm và qua đời vào tháng 6/2026. Hoàn cảnh gia đình càng thêm khó khăn, trong khi căn nhà ba gian đã xuống cấp, không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt.

Ngôi nhà tình nghĩa vừa được xây dựng trao tặng cho bà Đỗ Thị Mơ.

Trước hoàn cảnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ bà Mơ xây dựng nhà tình nghĩa. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Sơn phối hợp triển khai, huy động các nguồn lực và tổ chức thi công công trình.

Ngôi nhà cấp 4 có diện tích 60m2, tổng kinh phí 250 triệu đồng, khởi công ngày 30/8/2026, hoàn thành ngày 10/10/2026. Công trình gồm phòng khách, phòng ngủ, khu bếp và nhà vệ sinh khép kín, được trang bị các thiết bị cần thiết, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người cao tuổi sống một mình. Ngoài ra, sân trước nhà rộng 58m2 và 62m đường bê tông dẫn vào nhà cũng được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc đi lại, thăm hỏi, chăm sóc bà khi đau ốm.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái phát biểu tại lễ trao nhà tình nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của bà Mơ và gia đình cùng Nhân dân địa phương trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương. Đồng chí nhấn mạnh, những giá trị đáng quý của bà Mơ không chỉ nằm ở thành quả lao động mà còn thể hiện ở tinh thần tương thân, tương ái, biết sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Đánh giá cao tinh thần tự lực, chủ động vươn lên của gia đình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, nhưng ý chí, nghị lực và quyết tâm vượt khó của mỗi người, mỗi gia đình vẫn là yếu tố quyết định để từng bước cải thiện cuộc sống. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục tuyên truyền hình ảnh về bà Mơ - tấm gương tiêu biểu, lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường, khơi dậy ý chí vươn lên trong Nhân dân; đồng thời quan tâm hỗ trợ thiết thực những trường hợp thực sự khó khăn, nhất là người cao tuổi, người không còn khả năng lao động và các hộ chưa có nhà ở ổn định.

Lãnh đạo xã Lương Sơn dự buổi lễ.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ dân, huy động các nguồn lực phù hợp để chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm những người có công, hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Chúc mừng bà Mơ được đón nhận ngôi nhà mới, đồng chí Lê Đức Thái mong muốn bà giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe bên con cháu; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ bà trong cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái chụp ảnh lưu niệm với bà Đỗ Thị Mơ cùng gia đình và lãnh đạo xã Lương Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận sự vào cuộc trách nhiệm, tinh thần chung tay của cấp ủy, chính quyền, ban công tác Mặt trận thôn và các tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở. Qua đó, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng, huy động các nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo an sinh xã hội, góp phần bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện sống ngày càng tốt hơn.