Đề xuất đầu tư gần 51.000 tỷ đồng xây cao tốc Bảo Hà - Tân Phong

Phối cảnh cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong. (Ảnh: Báo Đầu tư)

UBND tỉnh Lai Châu vừa có Tờ trình số 8720/TTr-UBND ngày 8/10/2026 gửi Hội đồng thẩm định nhà nước về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 50.990 tỷ đồng.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc dài khoảng 119 km, có điểm đầu giao với cao tốc Hà Nội - Lào Cai tại Km196+700, thuộc xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối giao với đại lộ Lê Lợi, thuộc phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Trong đó, đoạn qua Lào Cai dài khoảng 49,5 km, đoạn qua Lai Châu dài khoảng 69,5 km.

Dự án được đề xuất đầu tư theo quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h. Do đi qua địa hình miền núi phức tạp, tuyến dự kiến có 59 cầu với tổng chiều dài khoảng 26,18 km và 6 hầm dài khoảng 11 km. Tổng chiều dài cầu, hầm khoảng 37,18 km, chiếm 31% chiều dài toàn tuyến. Ngoài ra, dự án còn có 7 nút giao liên thông, 2 trạm dừng nghỉ và 1 trung tâm quản lý, điều hành giao thông.

UBND tỉnh Lai Châu đề xuất chia dự án thành 4 dự án thành phần, gồm 2 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 2 dự án đầu tư xây dựng cao tốc trên địa bàn hai tỉnh.

Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 6.373 tỷ đồng; gồm 2.366 tỷ đồng cho đoạn qua Lào Cai và 4.007 tỷ đồng cho đoạn qua Lai Châu. Dự án thành phần 3 dài khoảng 48,5 km trên địa bàn Lào Cai, không bao gồm hầm Khau Co, có tổng mức đầu tư sơ bộ 17.836 tỷ đồng. Dự án thành phần 4 dài khoảng 70,5 km, gồm phần tuyến qua Lai Châu và hầm Khau Co thuộc Lào Cai, có tổng mức đầu tư sơ bộ 26.781 tỷ đồng.

Tổng kinh phí xây dựng hai dự án thành phần khoảng 44.617 tỷ đồng, dự kiến sử dụng ngân sách trung ương. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ngân sách địa phương tham gia 2.004 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách trung ương bố trí.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 11/2026, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II/2027 và khởi công trong quý IV/2027. Công trình phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2030, hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2031.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được dự báo rút ngắn thời gian di chuyển từ Lai Châu đến Hà Nội từ khoảng 6 giờ 30 phút xuống còn 4 giờ 30 phút, góp phần tăng cường kết nối vùng Tây Bắc với mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia.