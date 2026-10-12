Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, đại diện BQL Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, CLB Du lịch Cộng hòa Séc đã giới thiệu, trao đổi thông tin về công tác bảo tồn và hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; các nội dung liên quan đến nguyên tắc, phương pháp triển khai, duy trì hệ thống chỉ dẫn đường mòn của Cộng hòa Séc tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đoàn công tác Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Séc tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, BQL Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và CLB Du lịch Cộng hòa Séc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung, như: CLB Du lịch Cộng hòa Séc cung cấp hướng dẫn và tư vấn chuyên môn trong quá trình chuẩn bị và triển khai hoạt động thí điểm; tổ chức hướng dẫn, đào tạo nhân viên do Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bố trí về phương pháp luận, kỹ thuật đánh dấu và hệ thống biển chỉ dẫn đường mòn của Cộng hòa Séc; chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cần thiết để nhân viên của Vườn có khả năng tham gia thực hiện, quản lý và bảo trì hệ thống sau khi được đào tạo; phối hợp theo dõi, đánh giá và tư vấn về việc áp dụng phương pháp luận trong thời gian thực hiện thí điểm; hỗ trợ một số thiết bị chuyên môn, vật tư hoặc mẫu vật cần thiết phục vụ hoạt động thí điểm…

Đại diện Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Séc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

BQL Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phối hợp với CLB Du lịch Cộng hoà Séc trong việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện hoạt động thí điểm; xác định tuyến, khu vực và vị trí phù hợp để thực hiện thí điểm trên cơ sở yêu cầu quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường và hoạt động du lịch sinh thái; bố trí nhân viên phù hợp tham gia chương trình hướng dẫn, đào tạo chuyên môn và hoạt động thực địa; tổ chức đánh dấu, lắp đặt, quản lý và bảo trì các dấu hiệu, biển chỉ dẫn được thực hiện trong khuôn khổ thí điểm phù hợp với phương pháp luận đã được hai bên thống nhất, pháp luật Việt Nam và điều kiện thực tế của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng…

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Câu lạc bộ Du lịch Cộng hòa Séc - Ảnh: N.H

Hoạt động hợp tác với CLB Du lịch Cộng hòa Séc sẽ mang lại những kinh nghiệm, kiến thức, chuyên môn trong lĩnh vực đánh dấu, chỉ dẫn đường mòn và phục vụ du khách, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Phong Nha-Kẻ Bàng với các đối tác của Cộng hòa Séc trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững.