Bắc Ninh bồi dưỡng diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm số 3

Dự hội nghị có Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, phường trong cụm số 3.

Các đại biểu dự hội nghị bồi dưỡng diễn tập.

Các đại biểu được bồi dưỡng các nội dung chính gồm: Lý luận về các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; trạng thái về quốc phòng và hoạt động của cơ quan, ban, ngành địa phương trong các trạng thái quốc phòng; Quy mô, phương pháp, thời gian cuộc diễn tập; Nội dung, trình tự, thành phần tham gia các hội nghị chính trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; Hệ thống văn kiện của các ban, ngành, đoàn thể trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.

Hội nghị giới thiệu cho cán bộ chủ chốt, lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể cấp xã nắm được những nội dung chính trong diễn tập chiến đấu phòng thủ; làm cơ sở để các phòng, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao.

Đại tá Dương Trung Kiên phát biểu chỉ đạo bồi dưỡng diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Dương Trung Kiên đề nghị các đồng chí giáo viên thực hiện bồi dưỡng, hướng dẫn phải chắt lọc những nội dung trọng tâm, trọng điểm để truyền đạt bảo đảm chất lượng. Các đồng chí tham gia diễn tập ghi chép những nội dung chính, làm cơ sở vận dụng vào công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Sau hội nghị bồi dưỡng, đề nghị lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các phường, xã diễn tập cụm 3 tập trung chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương mình chủ động bám nắm các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố trực tiếp tham gia đạo diễn; các đồng chí thuộc các sở, ban, ngành và cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn, giúp đỡ xây dựng văn kiện để làm tốt công tác chuẩn bị, soạn thảo văn kiện và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con người, cơ sở vật chất, phương tiện, thao trường, bài tập, địa điểm... bảo đảm cho diễn tập đạt kết quả cao.

Đồng thời tích cực, chủ động nghiên cứu, luyện tập, nắm chắc nội dung, vận dụng sát với tình hình thực tế của địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình cũng như trong chiến tranh tương lai nếu xảy ra.

Trong diễn tập, số lượng vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật và lực lượng tham gia nhiều, do đó lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các ngành, các đơn vị phải quán triệt và chấp hành nghiêm quy tắc, quy định trong huấn luyện và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện.

Với tinh thần đó, Đại tá Dương Trung Kiên đề nghị các thành phần tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 3 quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thành ủy, Kế hoạch của UBND thành phố, các quy định, quy ước trong diễn tập; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ để bảo đảm cuộc diễn tập thành công, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.