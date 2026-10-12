Đồng chí Lê Thị Kim Dung thăm, chúc mừng Công ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên Quang nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tham gia đoàn có đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo phường Minh Xuân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung và các đại biểu trong buổi thăm và chúc mừng Ngày Doanh nhân tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên Quang.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung phát biểu chúc mừng Công ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên Quang.

Trải qua 59 năm hình thành và phát triển, Petrolimex Tuyên Quang luôn giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức kinh doanh, cung ứng xăng dầu, các sản phẩm hóa đầu, khí đốt và vật tư liên quan, góp phần đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sau khi sáp nhập 2 đơn vị Công ty xăng dầu Tuyên Quang và Công ty xăng dầu Hà Giang, đến nay, Công ty có 213 cửa hàng trên địa bàn toàn tỉnh; sản lượng xăng dầu xuất bán hàng năm gần 200 nghìn m3, chiếm khoảng 60% thị phần kinh doanh xăng dầu toàn tỉnh. 9 tháng năm 2026, công ty cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao, hoạt động kinh doanh hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống người lao động.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên Quang báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thị Kim Dung ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên Quang trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, xăng dầu là mặt hàng kinh doanh chiến lược, đặc thù, có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế. Vì vậy, Công ty cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các quy định của pháp luật, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, an toàn, chất lượng. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên Quang.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung tặng quà chúc mừng Công ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên Quang.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), đồng chí Lê Thị Kim Dung gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty; mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Tuyên Quang.