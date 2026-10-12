Văn hóa

Ngắm 'Đường cờ Tổ quốc', điểm nhấn cho diện mạo nông thôn

Những lá cờ đỏ sao vàng nối dài trên các tuyến đường làng không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Từ sự chung sức của người dân xã Hồ Vương đến những công trình thanh niên tại xã Hoa Lộc, mô hình “Đường cờ Tổ quốc” đang tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa bằng những việc làm thiết thực, gần gũi với đời sống. 

Sau khi khảo sát, xã Hồ Vương lựa chọn tuyến đường từ ngã tư chợ Hôm Dún đi Cầu Huyền, thôn Bái Nại dài 1.115 m, để xây dựng thí điểm mô hình “Đường cờ Tổ quốc”

Sau khi khảo sát, xã Hồ Vương lựa chọn tuyến đường từ ngã tư chợ Hôm Dún đi Cầu Huyền, thôn Bái Nại dài 1.115 m, để xây dựng thí điểm mô hình “Đường cờ Tổ quốc”

Với đoàn viên, thanh niên xã Hoa Lộc xây dựng đường cờ là cách thể hiện trách nhiệm với địa phương bằng những phần việc cụ thể, thiết thực

Với đoàn viên, thanh niên xã Hoa Lộc xây dựng đường cờ là cách thể hiện trách nhiệm với địa phương bằng những phần việc cụ thể, thiết thực

Hiện Chi đoàn xã Hoa Lộc duy trì tuyến đường cờ thanh niên dài gần 7km; tiếp tục khảo sát, vận động để phấn đấu triển khai mô hình tại cả 15/15 thôn

Hiện Chi đoàn xã Hoa Lộc duy trì tuyến đường cờ thanh niên dài gần 7km; tiếp tục khảo sát, vận động để phấn đấu triển khai mô hình tại cả 15/15 thôn

Trên những tuyến đường thảm nhựa tại xã Hoa Lộc, những lá cờ đỏ sao vàng nối dài tạo điểm nhấn cho cảnh quan làng quê

Trên những tuyến đường thảm nhựa tại xã Hoa Lộc, những lá cờ đỏ sao vàng nối dài tạo điểm nhấn cho cảnh quan làng quê

Những lá cờ được treo dọc các tuyến đường không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn gắn với việc vận động người dân giữ gìn vệ sinh, bảo đảm đường làng, ngõ xóm sạch sẽ

Những lá cờ được treo dọc các tuyến đường không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn gắn với việc vận động người dân giữ gìn vệ sinh, bảo đảm đường làng, ngõ xóm sạch sẽ

Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” đang tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa

Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” đang tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa

Đoàn viên thanh niên xã Hoa Lộc ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm

Đoàn viên thanh niên xã Hoa Lộc ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ và ý thức giữ gìn môi trường của đoàn viên thanh niên xã Hoa Lộc

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ và ý thức giữ gìn môi trường của đoàn viên thanh niên xã Hoa Lộc

Khiếu Tư - TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ngam-duong-co-to-quoc-diem-nhan-cho-dien-mao-nong-thon-2026101208005636.htm