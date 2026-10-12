Gia Lai hướng tới đưa Đối thoại Quy Nhơn thành diễn đàn quốc tế thường niên

Định hướng này được Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh tại lễ khai mạc Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi ngày 10/10, tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10, với sự tham gia của nhiều nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các tổ chức quốc tế.

Đây là kỳ đối thoại đầu tiên, được tổ chức theo mô hình thử nghiệm nhằm hoàn thiện nội dung, phương thức tổ chức, hướng tới hình thành diễn đàn quốc tế thường niên từ năm 2027.

Sẵn sàng cho hành trình hợp tác lâu dài

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, với không gian phát triển trải dài từ cao nguyên đến biển, các vấn đề khí hậu và chuyển đổi gắn trực tiếp với bảo vệ rừng, quản lý nguồn nước, phát triển nông nghiệp, năng lượng và đời sống người dân.

Vì vậy, Đối thoại Quy Nhơn là cơ hội để Gia Lai tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, nâng cao chất lượng hoạch định chính sách và mở rộng hợp tác phục vụ phát triển lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Gia Lai ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến và sẵn sàng đồng hành lâu dài để Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi được tổ chức chính thức, thường niên tại Quy Nhơn từ năm 2027.

Đây là định hướng mà tỉnh quyết tâm cùng Ban tổ chức và các đối tác hiện thực hóa, hướng tới xây dựng Quy Nhơn trở thành điểm hẹn quốc tế uy tín về khoa học, chính sách và hợp tác phát triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu này, Gia Lai sẽ chủ động phối hợp chuẩn bị các kỳ đối thoại, tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức, đón tiếp và duy trì kết nối với Trung tâm ICISE cùng các đối tác trong nước, quốc tế.

Biến đối thoại thành hợp tác và hành động

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày 10/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang diễn biến nhanh, mạnh hơn so với dự báo, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt ra yêu cầu tăng trưởng cao, đồng thời thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Phó Thủ tướng cho rằng vấn đề không phải là lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra những động lực mới cho phát triển.

Theo Phó Thủ tướng, chuyển đổi xanh cần gắn với mục tiêu phát triển, bảo đảm công bằng, phù hợp với điều kiện từng quốc gia và đặt con người ở vị trí trung tâm.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức Đối thoại Quy Nhơn, Phó Thủ tướng kỳ vọng diễn đàn tạo ra những kết nối lâu dài giữa các nhà khoa học, cơ quan hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, định chế tài chính và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và sáng kiến hợp tác trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ và mong muốn Đối thoại Quy Nhơn phát triển thành diễn đàn thường niên có uy tín. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành phối hợp với tỉnh Gia Lai và các đơn vị tổ chức xây dựng chương trình phù hợp cho những năm tiếp theo.

Đối thoại Quy Nhơn do Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE tổ chức, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng sự hỗ trợ của UBND tỉnh Gia Lai.

Chương trình tập trung thảo luận các vấn đề về an ninh năng lượng, tài chính cho chuyển đổi, giảm phát thải carbon, rủi ro khí hậu cực đoan, khả năng chống chịu và các chính sách.

Bình An – A.N

Quang cảnh chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại chương trình

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại chương trình