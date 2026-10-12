Theo Quyết định số 2797/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự án Nâng cấp, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa nước Tả Trạch thuộc nhóm B, sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 do Bộ quản lý.

Đầu tư 445 tỷ đồng nâng cấp hồ chứa nước Tả Trạch.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 445 tỷ đồng, thời gian thực hiện không quá 4 năm kể từ ngày khởi công.

Các hạng mục đầu tư chính gồm xây dựng bổ sung tràn dự phòng; sửa chữa, nâng cấp tràn xả mặt và cống xả đáy; gia cố các vị trí xói lở, xây dựng kè mái kênh xả hạ lưu tràn.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư các công trình phụ trợ và hệ thống quan trắc, giám sát phục vụ công tác quản lý, vận hành hồ chứa.

Mục tiêu của dự án là sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình, nâng cao năng lực điều tiết lũ, bảo đảm an toàn vận hành hồ và đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp.

Trước đây, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 được giao làm chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã điều chỉnh chủ đầu tư sang Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch.

Đơn vị này có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu đã được lập trước đó, đồng thời tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Song song với kế hoạch nâng cấp công trình, công tác bảo đảm an toàn hồ chứa trong năm 2026 cũng được đặt ra. Trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2740/QĐ-BNNMT về phương án tích nước hồ chứa nước Tả Trạch năm 2026.

Theo phương án, việc tích nước phải tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương đã được phê duyệt, điều chỉnh.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch có trách nhiệm căn cứ dự báo khí tượng thủy văn và số liệu quan trắc chuyên dùng để vận hành hồ phù hợp với diễn biến thực tế; kiểm tra, đánh giá an toàn công trình và vận hành thử cửa van trước các đợt mưa lũ nhằm chủ động ứng phó thiên tai.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế được giao giám sát, đôn đốc và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hồ.

Hồ chứa nước Tả Trạch nằm ở thượng nguồn sông Hương, có dung tích 646 triệu m³, là một trong 4 hồ thủy lợi lớn nhất cả nước và là công trình quan trọng đặc biệt cấp quốc gia.

Việc đầu tư nâng cấp công trình được kỳ vọng góp phần tăng cường khả năng điều tiết lũ, bảo đảm an toàn hồ chứa và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước trên lưu vực sông Hương.