Tai nạn xe khách ở Thổ Nhĩ Kỳ, gần 40 người thương vong

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Theo Văn phòng Thống đốc quận Manisa, vụ tai nạn xảy ra gần lối vào tuyến đường cao tốc nối thành phố Bursa với thành phố ven biển Izmir.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng được triển khai đến hiện trường. Bộ Nội vụ đang theo dõi tình hình và phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý vụ việc.

Hình ảnh do hãng tin DHA công bố cho thấy chiếc xe khách nằm vắt ngang dải hộ lan, kính chắn gió bị vỡ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin tài xế xe khách và tài xế xe tải đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Nhà chức trách chưa công bố tình trạng sức khỏe của hai người.

Theo một số thông tin báo chí, chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn là phương tiện cứu hộ. Báo Hurriyet cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy xe tải có thể đã đi ngược chiều. Nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn chưa được công bố.