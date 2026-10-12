Sẽ khám, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 9/10/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Đến năm 2045, hệ thống an sinh xã hội phải tiếp cận chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, với dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngay từ tuyến xã

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý của Kế hoạch là phát triển kinh tế chăm sóc, chủ động ứng phó với tình trạng già hóa dân số. Theo đó, xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế chăm sóc, kết hợp giữa y tế, phục hồi chức năng, công tác xã hội với chăm sóc tại gia đình và cộng đồng. Đồng thời, phát triển mạng lưới chăm sóc ban ngày, chăm sóc tạm thời, trợ giúp người khuyết tật, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Đối với người cao tuổi, Kế hoạch yêu cầu triển khai kịp thời các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ và lập sổ theo dõi sức khỏe tại y tế tuyến xã. Trong đó, ưu tiên nhóm từ 75 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên. Đặc biệt, thực hiện khám, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhóm đối tượng này.

Cùng với đó, Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ phát triển khoa lão khoa tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và Trung ương. Đồng thời, phát triển bệnh viện tuyến cơ sở để phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, phục hồi chức năng và hỗ trợ phát triển toàn diện trẻ em ngay từ những năm đầu đời.

Đáng chú ý, Kế hoạch yêu cầu nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương, đánh giá kỹ tác động tài chính trước khi nhân rộng. Đồng thời, chuẩn hóa nghề chăm sóc, tổ chức đào tạo và có chính sách phù hợp đối với nhân viên công tác xã hội, điều dưỡng và người chăm sóc tại nhà. Bên cạnh đó, xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, bảo đảm người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Mở rộng chính sách an sinh, hỗ trợ việc làm cho người yếu thế

Bên cạnh chăm sóc người cao tuổi, Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ củng cố sàn an sinh tối thiểu, bảo đảm chăm sóc y tế thiết yếu, thu nhập cơ bản và điều kiện phát triển cho trẻ em. Đồng thời, hỗ trợ người trong độ tuổi lao động khi mất việc, mất sinh kế, thai sản, tai nạn, khuyết tật; bảo đảm thu nhập và chăm sóc thiết yếu cho người cao tuổi. Trên nền tảng đó, tiếp tục phát triển các tầng bảo hiểm bắt buộc, tự nguyện, bổ sung và huy động sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng, gia đình.

Về mở rộng bảo hiểm xã hội, xây dựng thị trường lao động bao trùm, Kế hoạch yêu cầu hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, có hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp. Đồng thời, nghiên cứu, xác định trách nhiệm đóng góp của Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số như dịch vụ gọi xe, taxi công nghệ. Bên cạnh đó, mở rộng bảo hiểm tai nạn lao động và chế độ thai sản cho khu vực phi chính thức.

Đối với người trong độ tuổi lao động, chính sách trợ giúp phải gắn với đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm, tín dụng và kết nối doanh nghiệp. Hiệu quả đào tạo phải được đánh giá bằng kết quả việc làm thực tế, không chỉ dựa vào số lượng người tham gia. Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù và lao động lớn tuổi.

Cùng với đó, thực hiện giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho các đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế, ưu tiên hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Kế hoạch cũng yêu cầu hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế đối với hộ gia đình có người cao tuổi, người khuyết tật. Đồng thời, ưu tiên được vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm, tăng thu nhập.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có thiết lập hồ sơ an sinh và đầu mối phục vụ người dân; củng cố sàn an sinh, cải cách chính sách trợ giúp xã hội; mở rộng bảo hiểm xã hội; xây dựng hệ thống an sinh gia đình và liên thế hệ. Đồng thời, bảo đảm cơ hội phát triển công bằng cho trẻ em và người yếu thế, nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai, dịch bệnh và quá trình phát triển xanh. Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ đổi mới quản trị, tài chính, giám sát xã hội và xây dựng Chương trình hành động quốc gia về hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.