Xã Hồng Sơn kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Văn Bái cùng các đại biểu ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, Hội Nông dân xã Hồng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng quê hương.

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp Sinh vật cảnh xã Hồng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Nguyễn Cường

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Sơn Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Thị Bình đề nghị Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, khuyến khích tinh thần tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các phong trào thi đua cần gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đối với Chi hội Nông dân nghề nghiệp Sinh vật cảnh, cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động liên kết sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Hội Nông dân xã Hồng Sơn phát động phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên năm 2027, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội kêu gọi hội viên tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất; phát triển các mô hình kinh tế tập thể, liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Đồng thời, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị cũng đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp Sinh vật cảnh xã Hồng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2030.