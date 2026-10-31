Mỹ nhân 'Thần dược' ly hôn

Theo Hollywood Reporter, nữ diễn viên Margaret Qualley đã chính thức nộp hồ sơ ly hôn tại Tòa án Tối cao hạt Kings, Brooklyn, New York (Mỹ), khép lại cuộc hôn nhân kéo dài hơn 3 năm.

Hồ sơ tòa án ghi nhận đây là vụ ly hôn thuận tình, trong đó Qualley (32 tuổi) đứng tên nguyên đơn, còn Antonoff (42 tuổi) là bị đơn. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận xác nhận với PeoPle rằng cả hai cùng thống nhất nộp đơn, không xảy ra tranh chấp. Thỏa thuận dàn xếp hiện vẫn đang chờ tòa án xem xét. Cặp đôi không có con chung.

"Đây là quyết định chung của cả hai. Họ vẫn dành cho nhau sự gắn bó và tình cảm sâu sắc. Dù mối quan hệ yêu đương đã kết thúc, Margaret và Jack chắc chắn sẽ tiếp tục là những người bạn suốt đời", nguồn tin chia sẻ.

Margaret Qualley đệ đơn ly hôn sau hơn 3 năm kết hôn. Ảnh: FilmMagic.

Trước đó, ngày 8/7, PeoPle đưa tin cặp đôi đã đường ai nấy đi sau gần 3 năm kết hôn. Thời điểm ấy, một số nguồn tin cho rằng cuộc hôn nhân của họ gặp trục trặc trong thời gian dài. Lịch trình làm việc bận rộn, khoảng cách địa lý và những bất đồng trong đời sống được cho là nguyên nhân khiến mối quan hệ rạn nứt.

Thông tin chia tay càng thu hút sự chú ý khi khán giả phát hiện Qualley đã xóa một số hình ảnh chụp cùng chồng, bao gồm ảnh cưới, trên trang Instagram cá nhân.

Đến ngày 10/7, đại diện nữ diễn viên xác nhận việc chia tay, đồng thời lên tiếng bác bỏ những đồn đoán liên quan đến chuyện ngoại tình và vấn đề lòng tin.

"Những thông tin đang lan truyền trên truyền thông về Margaret và Jack hoàn toàn không đúng sự thật. Giữa họ không có vấn đề về lòng tin. Không có chuyện ngoại tình hay bất kỳ điều gì đi ngược lại sự tôn trọng và tinh thần đồng hành trong mối quan hệ này", đại diện Qualley khẳng định.

Phía nữ diễn viên nhấn mạnh cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm và sự quan tâm sâu sắc, đồng thời đề nghị truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của họ.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với The Guardian ngày 25/10, Jack Antonoff lần đầu chia sẻ về cảm xúc khi tiếp tục biểu diễn những ca khúc được lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Nam nhạc sĩ thừa nhận từng lo lắng, thậm chí cân nhắc thay đổi danh sách biểu diễn để tránh nhắc lại những kỷ niệm với vợ cũ. Tuy nhiên, anh cuối cùng quyết định giữ nguyên các bài hát.

Margaret Qualley và Jack Antonoff bắt đầu hẹn hò vào năm 2021, đính hôn năm 2022 và tổ chức đám cưới tại New Jersey vào tháng 8/2023. Hôn lễ thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Taylor Swift, Lana Del Rey, Zoë Kravitz và Channing Tatum.

Margaret Qualley là con gái của minh tinh Andie MacDowell, được biết đến qua các tác phẩm Once Upon a Time in Hollywood, Maid và The Substance. Trong khi đó, Jack Antonoff là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc từng giành 14 giải Grammy, nổi tiếng với những màn hợp tác cùng Taylor Swift, Lana Del Rey và Sabrina Carpenter. Anh cũng là thủ lĩnh ban nhạc Bleachers.