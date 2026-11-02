Tiết Cương đòi bán nhà Cát Tường

Mới đây, nghệ sĩ Cát Tường chia sẻ hình ảnh đón bạn bè đến nhà mới sau gần một tháng chuyển về sinh sống. Đáng chú ý, sự xuất hiện của diễn viên Tiết Cương khiến buổi tiệc tân gia thêm phần rộn ràng với màn tương tác hài hước giữa hai nghệ sĩ.

Cát Tường cho biết: "Sau khi về nhà mới ở gần tháng trời, đợi nghệ sĩ Tiết Cương đi Mỹ về, mời Tiết Cương và vài người bạn đến ăn tân gia nhà mới". Nữ nghệ sĩ còn hài hước tiết lộ người bạn thân đến dự tiệc nhưng lại tranh thủ quay video giới thiệu bất động sản của mình.

Trong đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube, Tiết Cương trực tiếp tham quan và review căn nhà mới của đồng nghiệp. Nam diễn viên dành lời khen cho không gian sống của Cát Tường: "Cái nhà này xịn nhất của Cát Tường".

Không dừng lại ở việc tham quan, Tiết Cương còn khiến chủ nhà bật cười khi quay clip với ý định bán nhà giúp bạn. Cát Tường cũng thoải mái trêu đùa: "Mời anh ấy đến tân gia nhà mới, nhà anh ấy đòi quay clip bán nhà tui luôn".

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân mật, có sự góp mặt của một số người bạn chung. Những món ăn gần gũi cùng tiếng cười trong buổi tiệc cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa các nghệ sĩ sau nhiều năm đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Thực tế, Cát Tường và Tiết Cương đã có tình bạn kéo dài nhiều năm. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chương trình giải trí, hoạt động nghệ thuật và từng tham gia những chuyến thiện nguyện. Bởi sự thân thiết, hai nghệ sĩ không ít lần khiến khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ ngoài đời.

Cát Tường và Tiết Cương đã có tình bạn kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, Cát Tường và Tiết Cương chỉ là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Trong khi Cát Tường từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Tiết Cương kết hôn với bà xã Ngọc Thưởng vào năm 2022. Nam diễn viên hơn vợ 26 tuổi. Sau nhiều năm sống độc thân, anh bước vào cuộc sống hôn nhân ở tuổi 49 và sau đó đón con đầu lòng.

Về sự nghiệp, Cát Tường từng ghi dấu ấn qua các phim truyền hình như Đồng tiền xương máu, Hướng nghiệp, Cô gái xấu xí. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim điện ảnh Nhà có 5 nàng tiên, Tía tui là cao thủ và Siêu lừa gặp siêu lầy (2023). Trong đó, tác phẩm do Võ Thanh Hòa đạo diễn đạt doanh thu khoảng 122 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tiết Cương được yêu mến nhờ lối diễn hài duyên dáng, từng xuất hiện trong Gala cười, Gặp nhau cuối tuần và nhiều phim truyền hình như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh. Trên màn ảnh rộng, nam diễn viên góp mặt trong loạt phim Lật mặt của đạo diễn Lý Hải, từ phần đầu đến những phần tiếp theo. Đáng chú ý, Lật mặt 7: Một điều ước đạt khoảng 483 tỷ đồng, còn Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh thu về khoảng 273 tỷ đồng.

Ở hiện tại, Cát Tường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các chương trình và sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Tiết Cương cũng tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm đời thường, bên cạnh công việc diễn xuất và chăm sóc gia đình. Màn gặp gỡ tại nhà mới lần này một lần nữa cho thấy sự thoải mái, thân tình giữa hai nghệ sĩ sau nhiều năm quen biết.