Miss World Vietnam 2026 tìm chủ nhân vương miện vào tháng 3/2027

Miss World Vietnam 2026 dự kiến kéo dài từ tháng 11/2026 đến tháng 3/2027. Cuộc thi tiếp tục đánh giá thí sinh qua các yếu tố nhan sắc, trí tuệ, tài năng, thể lực và trách nhiệm với cộng đồng.

Top 3 Miss World Vietnam 2025 gồm Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như và Trương Tâm Như.

Theo kế hoạch của ban tổ chức cuộc thi, vòng sơ khảo diễn ra ngày 27/11 tại TP.HCM. Họp báo công bố thí sinh dự kiến tổ chức ngày 11/12, kết hợp hoạt động trình diễn ra mắt. Ban tổ chức cũng đưa hoạt động giới thiệu vương miện vào lịch trình mùa giải, nhằm công bố thiết kế và thông điệp dành cho tân hoa hậu.

Vietnam Beauty Fashion Fest dự kiến có hai đêm diễn vào ngày 17/12 và 6/3/2027. Đây là hoạt động để thí sinh rèn luyện kỹ năng catwalk, khả năng làm chủ sân khấu và phối hợp với các nhà thiết kế trong những phần trình diễn thời trang.

Phần thi Người đẹp nhân ái dự kiến triển khai trong tháng 2/2027. Thí sinh được khuyến khích tìm hiểu các vấn đề xã hội, xây dựng và thực hiện dự án cộng đồng. Quá trình triển khai là cơ sở để ban tổ chức đánh giá tinh thần trách nhiệm, khả năng tổ chức và tính duy trì của các hoạt động.

Trong tháng 3/2027, cuộc thi tổ chức các phần thi Người đẹp tài năng và Người đẹp thể thao. Hai vòng Head to Head Challenge dự kiến diễn ra lần lượt vào ngày 8 và 10/3/2027, tập trung đánh giá khả năng giao tiếp, lập luận và trình bày quan điểm của thí sinh trước những vấn đề xã hội.

Lê Hoàng Phương làm Giám đốc điều hành Miss Grand Vietnam 2027.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2026.

Chung khảo toàn quốc dự kiến tổ chức ngày 19/3/2027, tiếp đó là chung kết toàn quốc ngày 24/3/2027. Kết quả đánh giá trong suốt hành trình cùng phần thể hiện tại các đêm thi là cơ sở lựa chọn người đăng quang. Tân Miss World Vietnam 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World.

Trong phần giới thiệu mùa giải, Top 3 Miss World Vietnam 2025 gồm Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như và Trương Tâm Như xuất hiện trên sân khấu. Chương trình đồng thời điểm lại hoạt động của các đại diện Việt Nam từng tham dự Miss World và những hoa hậu, á hậu trưởng thành từ Miss World Vietnam, từ dự án cộng đồng đến học tập, thời trang, âm nhạc và điện ảnh.

Miss World Vietnam 2026 – cuộc thi do Công ty Sen Vàng nắm giữ bản quyền và tổ chức – dự kiến khởi động từ tháng 11/2026, tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Cùng đó, Sen Vàng công bố thêm các dự án của năm 2027. Hoa hậu Quốc gia Việt Nam trở lại, dự kiến tổ chức mùa thứ hai vào cuối năm 2027, tiếp tục tìm kiếm đại diện dự Miss International. Cuộc thi hướng tới các tiêu chí "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" trong đời sống hiện đại, kết hợp quảng bá văn hóa, di sản, du lịch địa phương và hoạt động cộng đồng. Các nội dung dự kiến gồm Trang phục văn hóa dân tộc, Vietnam Beauty Fashion Fest và Người đẹp tài năng. Top 3 mùa đầu tiên gồm Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Đỗ Thị Phương Thanh và Nguyễn Thị Cẩm Ly cũng xuất hiện tại sự kiện. Lê Hoàng Phương làm Giám đốc điều hành Miss Grand Vietnam 2027. Miss Grand Vietnam 2023, Á hậu 4 Miss Grand International 2023 Lê Hoàng Phương được công bố đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Miss Grand Vietnam 2027. Tại sự kiện, cô trực tiếp giới thiệu định hướng tổ chức và những kế hoạch phát triển mùa giải mới. Ban tổ chức đồng thời giới thiệu Top 5 Miss Grand Vietnam 2026, trình chiếu video nhìn lại dấu ấn mùa giải vừa qua và hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026, nơi cô giành danh hiệu áhậu 4.