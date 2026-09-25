Mỹ nhân 'Giày thủy tinh' độc thân ở tuổi 49

Tờ Ten Asia đưa tin, ngày 23/9, Kim Hyun Joo xuất hiện trong một video của chương trình Yuin Radio, do Yoo In Na dẫn dắt. Tại đây, nữ diễn viên Giày thủy tinh chia sẻ về thói quen sinh hoạt, sở thích cá nhân cũng như cách cô đối diện với cảm giác cô đơn.

Sau khi xem vlog của Kim Hyun Joo, Yoo In Na hỏi nữ diễn viên có thường làm đồ thủ công hay không. Kim Hyun Joo cho biết cô đặc biệt thích những công việc cần sử dụng đôi tay. Trong thời gian rảnh, cô học chơi nhiều loại nhạc cụ như guitar, violin và trống. Ngoài ra, làm gốm và đan len cũng là những việc cô yêu thích.

Kim Hyun Joo sống độc thân ở tuổi 49. Ảnh: Management See Sun.

Đáng chú ý, Kim Hyun Joo tiết lộ cô có thói quen khá đặc biệt với điện thoại di động. Nữ diễn viên thường không mang điện thoại bên mình khi ở nhà.

“Tôi chủ yếu nhắn tin và hiếm khi gọi điện. Tôi cũng không liên lạc với nhiều người. Khi ở nhà, tôi không để điện thoại bên mình nên không thường xuyên liên lạc với mọi người”, cô chia sẻ.

Yoo In Na sau đó hỏi: “Chị không thường cảm thấy cô đơn sao?”. Kim Hyun Joo thừa nhận cô là người dễ cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên tìm được cách tự cân bằng bằng việc đan len.

“Tôi dễ cảm thấy cô đơn. Tôi tự an ủi mình bằng cách đan len. Nó thực sự hiệu quả. Nó giúp đầu óc tôi thư giãn. Tôi có thể làm việc đó cả ngày”, cô chia sẻ.

Kim Hyun Joo hiện chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Paradise Lost, dự kiến ra mắt ngày 21/10. Phim xoay quanh Soyoung (Kim Hyun Joo), người mẹ có con trai mất tích. Sau thời gian dài chìm trong đau khổ, cô tìm cách xoa dịu nỗi đau bằng một chương trình trí tuệ nhân tạo (AI). Chín năm sau, cô bất ngờ đối mặt với phiên bản được AI tái tạo của con trai mình.

Sunwoo (Bae Hyun Sung) trở về với ánh mắt lạnh lùng, khiến Soyoung vừa xa lạ vừa bất an. Từ đây, câu chuyện mở ra hành trình các nhân vật thoát khỏi thế giới hoàn hảo được AI tạo dựng để trở lại với thực tại đầy khiếm khuyết.

Kim Hyun Joo trong họp báo giới thiệu phim Paradise Lost cách đây ít ngày. Ảnh: Newspim.

Tên phim Paradise Lost được lấy cảm hứng từ trường ca cùng tên của John Milton, tác phẩm kể về con người bị trục xuất khỏi thiên đường. Trong phim, một thế giới hoàn hảo do AI tạo ra cũng trở thành nơi nhân vật phải tìm cách thoát khỏi để đối diện với thực tại.

Paradise Lost có buổi công chiếu quốc tế đầu tiên tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 51, khai mạc ngày 10/9. Phim được mời vào hạng mục Trình chiếu Đặc biệt, nơi giới thiệu những tác phẩm mới và được chú ý của các đạo diễn quốc tế.

Cả 4 suất chiếu chính thức của phim tại liên hoan đều bán hết vé. Paradise Lost được thực hiện với kinh phí thấp. Chi phí sản xuất ròng của phim được báo cáo vào khoảng 500 triệu won, theo The Korea Times.

Paradise Lost cũng đánh dấu lần hợp tác tiếp theo giữa Kim Hyun Joo và đạo diễn Yeon sau loạt phim Hellbound (2021), Hellbound 2 (2024) và phim All About You (2023). Với nữ diễn viên, việc tái hợp nhiều cộng sự quen thuộc giúp quá trình quay phim diễn ra trong không khí thoải mái.

“Không khí rất tốt và thoải mái vì các thành viên trong đoàn làm phim đều là những người tôi làm việc cùng trước đây. Cảm giác giống những người bạn cùng lớp đại học cùng nhau thực hiện một dự án”, Kim Hyun Joo chia sẻ.

Đạo diễn Yeon dành nhiều lời khen cho diễn xuất của nữ diễn viên. Theo ông, nhân vật Soyoung đòi hỏi người diễn phải thể hiện được chiều sâu tâm lý và những cảm xúc khó gọi tên. Ông nhận xét Kim Hyun Joo đã truyền tải những trạng thái đó một cách thuyết phục và giàu sự đồng cảm.

Kim Hyun Joo sinh năm 1977, nổi tiếng qua các bộ phim Giày thủy tinh, Ước mơ lấp lánh, Gia đình kỳ quặc, Người tình của tôi, Người giám sát, Bản án từ địa ngục…