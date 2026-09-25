Nữ MC lấy tỷ phú giàu thứ 2 thế giới mặc sexy dự quốc yến

Theo DailyMail, tối 24/9 (giờ địa phương), Lauren Sánchez nắm tay chồng xuất hiện tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C trong bộ váy đen trễ vai siêu gợi cảm để dự tiệc chiêu đãi Tổng thống Trump dành cho ông Tập Cận Bình. Thiết kế ôm sát giúp người đẹp 57 tuổi khoe vóc dáng. Cô để tóc dài xõa tự nhiên, vuốt lệch sang một bên vai, kết hợp vòng cổ kim cương và clutch đen.

Lauren Sánchez tay trong tay cùng tỷ phú Jeff Bezos khi cùng nhau bước vào buổi tiệc. Nhà sáng lập Amazon năm nay đã 62 tuổi và là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Mỹ được mời dự quốc yến bên cạnh đại diện các tập đoàn lớn như Apple, NVIDIA, Microsoft và Tesla.

Lauren Sánchez sánh đôi cùng tỷ phú Jeff Bezos.

Đây không phải lần đầu trang phục của Lauren Sánchez khi xuất hiện tại Nhà Trắng gây chú ý. Tại lễ nhậm chức của ông Donald Trump hồi tháng 1/2025, cô từng gây tranh luận với bộ suit trắng. Khi cởi áo khoác, Lauren Sánchez để lộ áo ngực ren trắng bên dưới hết sức gợi cảm và quyến rũ. Hình ảnh của cô khi đó thu hút rất nhiều thảo luận trên mạng xã hội X. Một số người cho rằng trang phục của Lauren Sánchez quá táo bạo so với tính chất nghiêm trang của buổi lễ.

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là cựu nhà báo, MC của nhiều chương trình truyền hình Mỹ. Cô bắt đầu hẹn hò với tỷ phú Jeff Bezos từ năm 2019 khi ông và vợ cũ MacKenzie Scott thông báo ly hôn sau 25 năm sống chung. Thời điểm đó, Sánchez đang làm thủ tục ly hôn người chồng gắn bó 13 năm, Patrick Whitesell. Lauren Sánchez và Jeff Bezos đính hôn năm 2023 và làm đám cưới trên một hòn đảo ở Ý vào tháng 6/2025.

Jeff Bezos và Lauren Sánchez trong ngày cưới.

Số liệu mới nhất theo thời gian thực từ Forbes vào thời điểm 25/9/2026, Jeff Bezos là người giàu thứ 2 thế giới chỉ sau Elon Musk với khối tài sản lên tới 369,3 tỷ USD.

Cận cảnh Lauren Sánchez và tỷ phú Jeff Bezos bước vào yến tiệc tại Nhà Trắng:

Ảnh: Instagram

Video: ET Now