Park Ji Hyun trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này

Hyper Knife và Park Ji Hyun đều đã nhận được đề cử tại 'Lễ trao giải Emmy Quốc tế lần thứ 54'. Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc tế vừa công bố danh sách đề cử cho giải Emmy Quốc tế năm nay, giải thưởng vinh danh các thành tựu trong lĩnh vực truyền hình đối với những chương trình được sản xuất và phát sóng lần đầu bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Park Ji Hyun đã được đề cử ở hạng mục 'Nữ diễn viên xuất sắc nhất' nhờ vai chính trong bộ phim truyền hình You and Everything Else, qua đó trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử nhận được đề cử tại giải Emmy Quốc tế. Phim ra mắt vào tháng Chín năm ngoái, kể về câu chuyện của hai người bạn là Eunjung (do Kim Go-eun thủ vai) và Sangyeon (do Park Ji-hyun thủ vai). Mối quan hệ của họ đan xen giữa yêu và ghét, trải dài từ thời niên thiếu cho đến khi cả hai bước vào độ tuổi bốn mươi. Xuyên suốt câu chuyện, họ vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ lẫn nhau trước khi dần xa cách và không thể hàn gắn. Sangyeon, người đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, quyết định chọn cái chết êm ái (hỗ trợ tự tử) và tìm gặp Eunjung để nhờ cô đồng hành trong hành trình cuối cùng của cuộc đời mình.

Trong khi đó, tác phẩm Hyper Knife của Disney+ cũng đã lọt vào danh sách đề cử ở hạng mục 'Phim truyền hình lẻ/Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc nhất'. Lễ trao giải Emmy Quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tại New York.