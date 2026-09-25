Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026 xuất hiện gây chú ý ở Miss Universe Vietnam

Miss Universe Vietnam 2026 chính thức bắt đầu từ hôm nay (25/9) khi Top 30 thí sinh nhận sash từ ban tổ chức. Cuộc thi đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả khi xuất hiện nhiều cái tên quen thuộc như MLee, Diệu Huyền (rapper Pháo), Emma Lê, Hồng Đăng, Quỳnh Anh...

Miss Universe Vietnam 2026 chính thức diễn ra, với nhiều thí sinh nổi bật như MLee, Quỳnh Anh, Diệu Huyền (Pháo)...

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026 Phạm Hoàng Thu Uyên tại Miss Universe Vietnam 2026 khiến nhiều khán giả chú ý. Người đẹp 9X trở lại cuộc thi sau 4 năm với một vai trò đặc biệt.

Cụ thể, lần này Thu Uyên đảm nhận vai trò Giám đốc thương mại của Miss Universe Vietnam thay vì là thí sinh như 4 năm trước. Sự thay đổi vị trí của người đẹp nhận được sự quan tâm bởi Thu Uyên từng có thời gian trực tiếp tranh tài tại sân chơi này, trước khi tiếp tục theo đuổi hành trình tại các cuộc thi nhan sắc.

Chia sẻ về lần trở lại, Thu Uyên cho biết đây là một cái duyên, đồng thời là cơ hội để cô đóng góp cho cuộc thi bằng những kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian qua. "4 năm trước, tôi là một trong những cô gái nhận được cơ hội để học hỏi và trưởng thành từ cuộc thi. 4 năm sau, tôi vui khi có thể trở lại và góp một phần nhỏ để tạo thêm những cơ hội đó cho những cô gái tiếp theo", cô nói.

Phạm Hoàng Thu Uyên trở lại Miss VUniverse Vietnam sau 4 năm.

Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thu Uyên tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 và sau đó được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026.

Sắp tới, Thu Uyên sẽ bước vào hành trình chinh phục Miss Earth 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Philippines. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình thi đấu sắc đẹp của người đẹp 9X.

Trước thềm cuộc thi, một chuyên trang sắc đẹp quốc tế đã công bố bảng xếp hạng dự đoán thành tích của các thí sinh Miss Earth 2026. Theo bảng dự đoán này, đại diện Cộng hòa Séc được đánh giá cao nhất và được dự đoán giành ngôi vị Miss Earth 2026.

Trong khi đó, các đại diện Iceland, Thái Lan và Việt Nam lần lượt được xếp vào nhóm những người đẹp có khả năng giành các danh hiệu Á hậu. Đáng chú ý, Phạm Hoàng Thu Uyên được chuyên trang này dự đoán đạt danh hiệu Á hậu 3.

Dù vậy, các bảng xếp hạng trước cuộc thi chỉ mang tính chất tham khảo. Những dự đoán này thường dựa trên hồ sơ, hình ảnh, kinh nghiệm thi đấu và tiềm năng của từng thí sinh. Kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình thể hiện thực tế của các người đẹp trong suốt cuộc thi.

Sắp tới, Thu Uyên sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2026.

Trong thời gian tới, sự chú ý dành cho Thu Uyên sẽ không chỉ nằm ở vai trò mới tại Miss Universe Vietnam 2026 mà còn ở hành trình đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026. Việc trở lại sân chơi từng tham gia sau 4 năm, đồng thời chuẩn bị bước vào một đấu trường quốc tế, đánh dấu giai đoạn mới trong hành trình hoạt động của người đẹp.