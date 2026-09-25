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Diễn viên Việt Trinh sành điệu hiếm thấy, nghệ sĩ Ngọc Đáng tròn 100 tuổi

Diễn viên Việt Trinh sành điệu hiếm thấy trong chuyến đi Melbourne, Australia. Nghệ sĩ Ngọc Đáng xúc động đón tuổi 100.

Báo VietnamNet
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Sao Việt 25/9: Khác với phong cách giản dị quen thuộc, trong chuyến đi Melbourne (Australia), diễn viên Việt Trinh khác lạ khi phối trench coat màu vàng dạ quang với đầm dài họa tiết hoa hồng; phụ kiện đính kèm gồm khăn trùm đầu họa tiết, kính mát và giày thể thao màu vàng đồng bộ.

Sao Việt 25/9: Khác với phong cách giản dị quen thuộc, trong chuyến đi Melbourne (Australia), diễn viên Việt Trinh khác lạ khi phối trench coat màu vàng dạ quang với đầm dài họa tiết hoa hồng; phụ kiện đính kèm gồm khăn trùm đầu họa tiết, kính mát và giày thể thao màu vàng đồng bộ.

Ca sĩ Phạm Khánh Hưng cùng người hâm mộ tổ chức buổi mừng nghệ sĩ Ngọc Đáng đón tuổi 100 tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (phường Gia Định, TPHCM). Bà xúc động, bật khóc khi nghĩ tới quãng đời dài mình đã qua. NSƯT Diệu Hiền trêu đàn chị: "Mới 100 tuổi già gì? Còn trẻ lắm, phải lẻ mười mấy nữa mới già".

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Tú Liên

Ảnh: FBNV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sao-viet-25-9-2026-viet-trinh-sanh-dieu-hiem-thay-ngoc-dang-tron-100-tuoi-2558894.html