Danh sách TOP100 ứng viên vào Vòng 2 Cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn Lần 5

Mỗi ứng viên trong TOP100 là một câu chuyện về sự thay đổi, nỗ lực và quyết tâm hướng tới một lối sống khỏe mạnh hơn. Từ nhiều độ tuổi, nghề nghiệp và địa phương khác nhau, họ cùng gặp nhau ở một điểm chung: Chủ động thay đổi để khỏe hơn, đẹp hơn và sống tích cực hơn mỗi ngày.

DANH SÁCH TOP100 ỨNG VIÊN VÒNG 2 TÔI KHỎE ĐẸP HƠN LẦN 5:

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ VÒNG 2: Vòng 2: Thi trực tuyến và tương tác cùng chuyên gia (Từ 25/9 đến 31/10/2026) Lọt vào Vòng 2, 100 ứng viên được lựa chọn sẽ tiếp tục tập luyện và thực hành dinh dưỡng. Sau 1 tháng, ứng viên tiến hành khai báo qua trang web cuộc thi gồm: Hình ảnh đang tập luyện hoặc thực hành dinh dưỡng; 01 clip tối đa 2 phút chia sẻ về chế độ dinh dưỡng, tập luyện thay đổi bản thân, kết quả đã đạt được và sự cải thiện sức khỏe.

Đồng thời, ứng viên gửi lại kết quả chiều cao, cân nặng đã thay đổi qua trang web của cuộc thi và tham gia phần hỏi đáp trực tuyến về kiến thức dinh dưỡng và vận động cùng với chuyên gia qua phần mềm Google Meet (BTC sẽ thông báo cụ thể đến từng ứng viên).

Dựa trên sự thay đổi về chỉ số BMI, thể hiện của ứng viên trong clip 2 phút và phần tương tác với chuyên gia, Ban Tổ chức lựa chọn 30 ứng viên xuất sắc vào Vòng 3.

Thời gian công bố kết quả Vòng 2: 31/10/2026.