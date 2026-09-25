Diễn viên nhí Koka Bình Nguyên đón Trung thu trên sân khấu khi vừa lên 6

Tối 24/9, diễn viên nhí Koka Bình Nguyên góp mặt trong chương trình “Lễ hội Trăng Rằm” tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam với tiết mục “Thân sinh phụ mẫu”. Đây là một trong những hoạt động nghệ thuật mà cậu bé tham gia trong dịp Trung thu năm nay.

Sinh năm 2020, Koka Bình Nguyên được khán giả biết đến qua những vai diễn khi còn nhỏ. Cậu bé đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như “Không giới hạn”, “Ngược đường ngược nắng”, “Báu vật của cha”, “Sao kim bắn tim Sao Hỏa”, “Mình yêu nhau bình yên thôi” và “Dịu dàng màu nắng”.

Diễn viên nhí Koka Bình Nguyên.

Gần đây, Koka tiếp tục xuất hiện trong bộ phim “Mùa hè năm ấy” đang phát sóng trên VTV3, đảm nhận vai bé Sữa. Song song với hoạt động diễn xuất, cậu bé cũng tham gia các chương trình nghệ thuật và thời trang với sự hỗ trợ, định hướng của Công ty truyền thông An An. Những hoạt động này giúp Koka có thêm cơ hội làm quen với sân khấu, máy quay và nhiều hình thức biểu diễn khác nhau.

Ở Koka, sự tự nhiên trước ống kính là một trong những điểm tạo dấu ấn. Cậu bé có khả năng thể hiện biểu cảm linh hoạt, ghi nhớ lời thoại và tương tác với bạn diễn. Với mỗi vai diễn, Koka được làm quen thêm với một nhân vật và một không gian diễn xuất khác nhau, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm trước máy quay.

Koka Bình Nguyên gây ấn tượng trong phim “Mùa hè năm ấy” thời gian vừa qua.

Không chỉ đóng phim, Koka Bình Nguyên còn tham gia các chương trình thời trang và nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Cậu bé từng xuất hiện tại một số sân khấu thời trang quốc tế như Thailand International Fashion Week, Taipei International Fashion Week và Asia Open Runway Seoul 2026.

Có những chương trình, Koka đảm nhận vị trí người mẫu mở màn. Việc đứng trước đông người ở độ tuổi còn nhỏ giúp cậu bé tích lũy thêm kinh nghiệm trình diễn, làm quen với không khí sân khấu và rèn sự tự tin khi xuất hiện trước khán giả.

Ngoài diễn xuất và trình diễn thời trang, Koka còn có năng khiếu ca hát, nhảy, múa và khả năng giao tiếp tiếng Anh. Cậu bé từng đạt giải tiếng Anh cấp trường khi mới 3 tuổi. Những hoạt động này tạo thêm cơ hội để Koka thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, thay vì chỉ tập trung vào diễn xuất.

Việc tham gia nhiều môi trường biểu diễn cũng giúp Koka sớm làm quen với những yêu cầu khác nhau của từng sân khấu. Nếu phim ảnh đòi hỏi khả năng nhập vai và phối hợp với bạn diễn, sân khấu lại cần sự chủ động, khả năng ghi nhớ vị trí và làm chủ không gian biểu diễn.

Dù đã xuất hiện ở nhiều sân khấu và phim truyền hình, Koka vẫn còn ở tuổi bắt đầu khám phá những khả năng của mình. Mỗi chương trình, mỗi vai diễn là một trải nghiệm để cậu bé học cách làm việc, biểu diễn và thể hiện bản thân trước công chúng.

Trong “Lễ hội Trăng Rằm”, Koka Bình Nguyên không chỉ biểu diễn ca khúc “Thân sinh phụ mẫu” mà còn đảm nhận vai trò dẫn đầu đoàn chị Hằng, chú Cuội trong phần mở màn chương trình. Ở tuổi lên 6, cậu bé có thêm một trải nghiệm sân khấu khá đặc biệt khi vừa tham gia biểu diễn, vừa xuất hiện ở vị trí dẫn dắt một phần mở màn dành cho thiếu nhi.

Hình ảnh Koka xuất hiện cùng đoàn chị Hằng, chú Cuội cũng tạo điểm nhấn cho phần mở màn của chương trình. Đây là một sân khấu phù hợp với lứa tuổi của cậu bé, đồng thời cho thấy Koka đang có thêm cơ hội thể hiện khả năng trình diễn trước đông khán giả.

Từ những vai diễn trên màn ảnh đến các sân khấu thời trang và chương trình dành cho thiếu nhi, Koka Bình Nguyên đang có những bước đi đầu tiên trong hành trình nghệ thuật. Ở tuổi lên 6, điều đáng chú ý không chỉ là số lượng chương trình hay vai diễn cậu bé từng tham gia, mà còn là việc Koka được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từng bước khám phá khả năng và điều mình yêu thích.