Muay mở màn ấn tượng

Các trận đấu đều diễn ra sôi nổi, quyết liệt khi từng vận động viên thể hiện bản lĩnh, tốc độ, kỹ thuật tốt, giành giật từng điểm số. Nhiều cảm xúc nhất ở môn thi đấu này là tấm huy chương vàng của nữ võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu (đoàn TP Hồ Chí Minh) ở hạng 48kg. Hữu Hiếu đã nhiều lần vô địch châu Á và thế giới nhưng đây là lần đầu tiên cô được thi đấu tại một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc. Thi đấu trên sân nhà, được sự kỳ vọng lớn, cũng đã tạo nên những áp lực không nhỏ đối với nữ võ sĩ. Ở trận chung kết, cô gặp võ sĩ Chảo Thị Thanh Hằng (đoàn Tuyên Quang). Hữu Hiếu kiểm soát cự ly tốt, di chuyển linh hoạt và ra đòn chính xác trước sức ép của đối thủ trẻ, từ đó từng bước làm chủ thế trận và giành chiến thắng.

Một trận thi đấu sôi nổi của bộ môn muay tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH TUẤN

Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu chia sẻ: “Trên sàn đấu, tôi phải giữ sự tập trung và quyết đoán. Với thể hình nhỏ, tôi phải có chiến thuật phù hợp cho từng thời điểm và triển khai cự ly thi đấu phù hợp. Tôi tích cực di chuyển, áp sát nhiều hơn để tung ra những đòn gối sở trường. Tấm huy chương vàng tại đại hội vô cùng đáng quý cho mỗi vận động viên khi sự kiện thể thao lớn nhất cả nước được tổ chức 4 năm một lần”.

Kết thúc thi đấu môn muay, đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ nhì với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Các vận động viên đã nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra. Kết quả từ đại hội giúp bộ môn muay TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng toàn diện những vận động viên trẻ tiềm năng, nhằm chuẩn bị lực lượng cho các giải thi đấu tiếp theo”.

Muay là môn võ đòi hỏi thể lực, kỹ thuật, ý chí và tính kỷ luật cao. Những tấm huy chương không chỉ ghi nhận công sức khổ luyện của các võ sĩ muay mà còn khẳng định sự trưởng thành của một môn võ đang ngày càng phát triển trong phong trào thể thao cả nước. Bên cạnh đó, các tấm huy chương đầu tiên của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X mang lại niềm cổ vũ lớn cho các đoàn thể thao trước giai đoạn thi đấu chính thức tại đại hội lần này.

Theo ông Nguyễn Huy Thịnh, Tổng trọng tài, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển muay quốc gia Việt Nam, bộ môn muay tại đại hội lần này có chất lượng chuyên môn tốt. Nhiều vận động viên trẻ thể hiện kỹ thuật tốt và tinh thần thi đấu thể thao cao thượng. Qua đại hội cho thấy, các địa phương cần nghiên cứu đào tạo vận động viên muay từ khoảng 7-8 tuổi với lộ trình huấn luyện liên tục 6-7 năm để võ sĩ trẻ hoàn thiện kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm và từng bước vươn tới thành tích cao ở những đấu trường lớn.