Cặp chị em từng vào Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, cuộc sống sau đó thế nào?

Tóm tắt chung: Kỷ lục hi hữu: Nguyễn Thị Ngọc Thơ (Olympia năm thứ 5) và Nguyễn Ngọc Khánh (Olympia năm thứ 12) là cặp chị em ruột duy nhất trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia cùng lọt vào trận Chung kết năm.

Sự trùng hợp kỳ diệu: Cả hai chị em cùng đại diện cho Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum) bước lên bục vinh quang trận Chung kết năm và cùng đạt giải Ba với số điểm trùng khớp 200 điểm.

Nền tảng tri thức: Sinh ra trong gia đình có bố làm kỹ sư điện và mẹ làm công nhân, hai chị em đều sở hữu chuỗi thành tích học tập ấn tượng cùng niềm đam mê đặc biệt với môn Toán.

Trong hành trình suốt hơn 2 thập kỷ phát sóng của Đường Lên Đỉnh Olympia, khán giả từng chứng kiến không ít người thân trong cùng một gia đình lần lượt thử sức tại sân chơi tri thức này. Tuy nhiên, để cả hai chị em ruột cùng vượt qua hàng trăm đối thủ xuất sắc để góp mặt tại trận Chung kết năm thì cho đến nay chỉ ghi nhận một trường hợp duy nhất, đó là Nguyễn Thị Ngọc Thơ và Nguyễn Ngọc Khánh đến từ Kon Tum.

Cặp chị em ruột từng lọt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia.

Lớn lên trong một gia đình cơ bản với bố làm kỹ sư điện và mẹ là công nhân, hai chị em Ngọc Thơ và Ngọc Khánh từ nhỏ đã bộc lộ tinh thần hiếu học cùng sự thân thiết gắn bó. Cô chị Ngọc Thơ sớm thể hiện năng khiếu vượt trội ở môn Toán khi rinh giải Quốc gia ngay từ lớp 5, giành Huy chương Bạc Olympic Toán các tỉnh phía Nam cùng nhiều giải thưởng cấp Tỉnh.

Tại Đường Lên Đỉnh Olympia mùa thứ 5, Ngọc Thơ đại diện cho Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, thi đấu tự tin, bản lĩnh để mang cầu truyền hình trực tiếp về cho tỉnh nhà. Trong trận Chung kết năm đó, nữ sinh đã có màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và khép lại cuộc chơi ở vị trí thứ Ba chung cuộc với 200 điểm, kém người về Nhất vỏn vẹn 20 điểm.

Ngọc Thơ tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 5.

Không kém cạnh chị gái, em trai Ngọc Khánh cũng duy trì danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền, từng đoạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh và giải Khuyến khích Quốc gia. Nền tảng tri thức vững chắc ấy đã trở thành bệ phóng đưa em bước lên đỉnh cao của sân chơi Olympia.

Tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 12, lịch sử đã tái hiện một cách ngỡ ngàng. Ngọc Khánh xuất sắc vượt qua các vòng thi Tuần, Tháng, Quý để trở thành 1 trong 4 thí sinh mạnh nhất bước vào trận Chung kết năm. Điều khiến khán giả bất ngờ chính là Ngọc Khánh cũng cán đích ở vị trí hạng Ba và sở hữu đúng 200 điểm giống người chị Ngọc Thơ đã thiết lập 7 năm trước đó.

Ngọc Khánh cũng đạt 200 điểm, đạt hạng 3 chung cuộc giống chị gái.

Khác với một số thí sinh Olympiathường xuyên xuất hiện trên truyền thông, cặp chị em Nguyễn Thị Ngọc Thơ và Nguyễn Ngọc Khánh lại chọn cho mình con đường khá lặng lẽ và kín tiếng sau khi bước ra khỏi cuộc thi. Sau khi dừng chân ở vị trí thứ Ba chung cuộc tại trận Chung kết Olympia, Ngọc Thơ tiếp tục tập trung vào việc học tập. Nối gót chị gái, Ngọc Khánh tốt nghiệp phổ thông và bước tiếp lên bậc đại học, rồi chọn tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân.