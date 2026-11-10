Hà Lan mất Van Dijk trước hai trận quyết định ở Nations League

Thông tin được Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) xác nhận hôm 9/11, chỉ một ngày sau khi cả hai cầu thủ đều ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Việc mất cùng lúc hai nhân tố quan trọng khiến HLV Xavi Hernandez gặp thêm khó khăn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A2 Nations League.

Đáng chú ý, Van Dijk vừa chơi trọn 90 phút trong trận Liverpool thắng Crystal Palace 3-1. Trung vệ 35 tuổi cũng chưa nghỉ phút nào tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng lại không đủ thể lực để tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

KNVB không công bố cụ thể tình trạng chấn thương của thủ quân Hà Lan. Sự vắng mặt này càng đáng tiếc khi Van Dijk vừa cán mốc 100 lần khoác áo đội tuyển trong chiến thắng 2-1 trước Serbia hồi tháng 10.

Trung vệ Virgil van Dijk không thể góp mặt khi Hà Lan gặp Hy Lạp và Đức ở 2 lượt cuối bảng A2 Nations League. Ảnh: Reuters.

Tương tự, tiền đạo Brobbey cũng góp mặt trong chiến thắng 1-0 của Sunderland trước Chelsea cuối tuần qua. Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi không đạt thể trạng cần thiết để trở lại đội tuyển, sau khi từng phải rời sân vì chấn thương ở trận hòa Đức 1-1 hồi tháng 9.

Dù mất 2 cầu thủ, HLV Xavi Hernandez quyết định không triệu tập người thay thế, khiến danh sách tuyển Hà Lan chỉ còn 23 thành viên.

Đây là tổn thất đáng kể khi Hà Lan đang dẫn đầu bảng A2 với 8 điểm sau 4 trận, bằng điểm Hy Lạp và hơn Đức 3 điểm. Cả 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng chính là những đội bóng mà thầy trò HLV Xavi Hernandez phải đối đầu ở 2 lượt cuối.

Hà Lan sẽ tiếp Hy Lạp tại Amsterdam rạng sáng 14/11, trước khi làm khách trên sân Đức ở Berlin rạng sáng 17/11 (giờ Hà Nội).