Jose Mourinho giúp Real Madrid tìm thấy con đường đúng đắn

Bộ mặt mới với Jose Mourinho

Qua mỗi đợt La Liga tạm nghỉ, Real Madrid của Jose Mourinho lại hiểu nhau hơn. Ở đợt trước, họ bước vào kỳ nghỉ với trận thua Atletico 1-2, mà vấn đề vượt xa câu chuyện trọng tài.

Lần này, đội bước vào FIFA Days bằng chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường. Valencia hiện tại còn lâu mới sánh được với Atletico, nhưng Real Madrid bây giờ cũng đã khác khi ấy.

Mourinho chỉ đạo các cầu thủ trên sân tập. Ảnh: AS

Thực ra, giữa đội hình xuất phát của Mourinho ở 2 trận chỉ có hai thay đổi về nhân sự: Yan Diomande thay Vinicius, Bernardo Silva thay Dumfries. Tuy nhiên, cảm giác là lần đầu tiên trong ba mùa giải, đội bóng đã tìm thấy một mối để lần ra. Và với Federico Valverde đá hậu vệ biên.

Điều Mourinho đánh giá cao nhất trong bước tiến về lối chơi này là nỗ lực khi không có bóng, sự quyết liệt và cường độ hoạt động của các cầu thủ trong nhiệm vụ phòng ngự.

Nhận xét ấy trái ngược với những lời than phiền liên tục trong năm cuối của Carlo Ancelotti, cũng như dưới thời Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa.

Cả ba, ở mức độ khác nhau, đều từng phàn nàn công khai suốt hai mùa giải về tình trạng các cầu thủ thường xuyên thiếu quyết tâm thu hồi bóng.

Các thống kê xác nhận sự cải thiện. Theo Opta, trong 8 trận gần nhất, Madrid thu hồi nhiều hơn gần 6 quả bóng mỗi trận so với 8 trận đầu mùa. Bước tiến ấy giúp họ hiện diện nhiều hơn trên phần sân đối phương, nơi số đường chuyền chính xác mỗi trận tăng thêm 12 kể từ đợt nghỉ tháng 9.

Bernardo Silva là một điểm nhấn. Ảnh: AS

Thu hồi bóng nhiều hơn, chơi nhiều hơn bên phần sân đối thủ mang lại sự cân bằng lớn hơn, một vấn đề khác mà các HLV tiền nhiệm của Mourinho thường xuyên than phiền.

Valverde không phàn nàn khi đá hậu vệ biên

Ở giai đoạn đầu mùa, Mourinho chứng kiến đội bóng có xu hướng chùng xuống và đánh mất quyền kiểm soát trận đấu. Giờ đây, ông nhấn mạnh công sức phòng ngự của các học trò.

“Họ đã đáp ứng được yêu cầu, cả trên phương diện cá nhân lẫn tập thể. Khi mất bóng, họ phản ứng rất tốt. Công lao thuộc về họ, tôi chỉ làm công việc bình thường của mình”, Mourinho nhận xét. Cuối tuần qua, ông đưa ra một câu nói gói gọn sự lạc quan lúc này: “Đội bóng này có dấu hiệu rất hứa hẹn”.

Kể từ trận Sevilla (4-1), những điều chỉnh của Mourinho trong đội hình xuất phát không nhiều, nhưng rất trúng chỗ. Ông đưa Bernardo Silva trở lại sau quãng thời gian bị bỏ quên - 50 phút trong một tháng rưỡi trước đó - và bố trí anh bên cạnh Tchouameni.

Ông đưa Valverde xuống đá hậu vệ phải, như những người tiền nhiệm từng làm, trong khi Diomande tạo dấu ấn mạnh mẽ ở hành lang của Vinicius, người đang sa sút và chịu án treo giò.

Mbappe ghi bàn 7 trận liên tiếp. Ảnh: AS

Những phương án ấy không mới, dù việc điều chuyển Valverde thực sự là một sự điều chỉnh đáng kể đối với kế hoạch nhân sự của CLB: trong hai mùa hè gần nhất, Madrid đã mua Trent Alexander-Arnold và Dumfries cho chính vị trí ấy.

Real Madrid vẫn cần đến những pha cứu thua của Courtois ở các thời điểm quyết định, nhưng những thay đổi đã tạo nên tập thể hài hòa hơn, mọi thứ bắt đầu ăn khớp.

Arda Guler, với 3 bàn thắng và 4 kiến tạo trong giai đoạn này, có thể cùng hiện diện với Jude Bellingham, còn Kylian Mbappe đã ghi bàn trong 7 trận liên tiếp.

Khác với thời Xabi Alonso, hoặc những xung đột của Arbeloa với một số cầu thủ, lần này không xuất hiện sự phản kháng nội bộ nào bị phơi bày trước công chúng.

Valverde, người vừa ghi những bàn thắng quan trọng trong 2 trận liên tiếp, chỉ trong một năm đã chuyển từ tuyên bố mình không sinh ra để chơi bên cánh phải sang khẳng định phải “nỗ lực để trở thành tiền vệ và hậu vệ biên giỏi nhất”.

Mourinho đổi giọng về Vinicius

Việc còn lại là xử lý sự trở lại của Vinicius tại La Liga. Anh sẽ có thể ra sân ở trận tiếp theo, gặp Celta trên sân nhà (21/11).

Mourinho đã tìm thấy con đường đúng đắn cho Real Madrid. Ảnh: AS

Tuy nhiên, sự chênh lệch rõ rệt lúc này giữa Diomande - 4 bàn thắng và 3 kiến tạo trong giai đoạn nói trên - với cầu thủ Brazil, mới có 1 bàn cả mùa, đang giúp giảm bớt những ồn ào quanh một trường hợp nhạy cảm như vậy.

Thông điệp của Mourinho cũng thay đổi trong những tuần gần đây: từ chỗ khẳng định sẽ đồng hành cùng cầu thủ Brazil cho đến khi anh tìm lại phong độ cao nhất, ông chuyển sang nhấn mạnh rằng đội bóng phải được đặt lên hàng đầu. “Tôi sẽ không bao giờ phá hỏng tập thể vì một cầu thủ”.

Đã một năm trôi qua kể từ cuộc sụp đổ lớn của Real Madrid. Vụ va chạm giữa Vini và Xabi ở Siêu kinh điển, cộng với chuỗi 6 trận liên tiếp trên sân khách mà họ chỉ thắng 2, đã đẩy “Los Blancos” xuống vực.

Giờ đây, họ đã thắng 4 trận sân khách liên tiếp, trong đó có chuyến đi đến Camp Nou, với tinh thần trách nhiệm vì tập thể được khơi dậy trở lại.